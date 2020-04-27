Александр II: Вся его жизнь была одним великим служением на пользу России...

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В 2020 году исполняется 202 года со дня рождения Александра II, русского императора, который в дореволюционной историографии получил особый эпитет – Освободитель, а проведённые им реформы называли Великими.

О монархе, давшем государству новое направление развития, рассказывают материалы масштабной коллекции Президентской библиотеки «Династия Романовых. Земский собор 1613 года». Они представлены в отдельной подборке «Александр II (1818–1881)» и включают биографические очерки, исследовательские работы, воспоминания и выступления современников, посвященных государю, а также раритетные фотографии царя и членов его семьи.

«„Служи России!“ завещал Император Николай I своему сыну – наследнику. <…> …новый Царь свято исполнил предсмертное завещание своего августейшаго родителя: вся его жизнь была одним великим служением на пользу России…», – сказал писатель Александр Шумахер в «Историческом очерке жизни и царствования императора Александра II-го» (1899).

Александр Николаевич, первенец российского императора Николая I, родился 17 (29 по новому стилю) апреля 1818 года, в 11 часов утра в Московском Кремле. Как писал Шумахер, «по странному стечению обстоятельств, колыбель будущего Царя-Освободителя явилась там же, где была и колыбель Царя-Преобразователя и первого Императора земли русской – Петра Великого: только они двое из всех русских Императоров были московскими уроженцами».

Руководство воспитанием и образованием наследника престола в 1825 году было возложено на знаменитого поэта, надворного советника Василия Жуковского, составившего 12-летний план обучения цесаревича на основе полного университетского курса. Наставниками будущего императора стали российские академики Эдуард Коллинс, Карл Триниус, Михаил Сперанский и другие выдающиеся деятели своего времени. Для полного завершения образования Александр в 1837–1839 годах путешествовал по России и Европе.

В 1831 году он получил официальный титул «Государь Наследник, Цесаревич и Великий Князь», а после принятия присяги 16-летний Александр вошёл в состав главных государственных органов власти – Сената, Святейшего Синода, Государственного совета и Комитета министров.

Александр взошёл на престол после смерти отца, императора Николая I, в феврале 1855 года и был коронован 26 августа (8 сентября) 1856. Как сказано в доступном на портале Президентской библиотеки «Обзоре царствования государя императора Александра II и его реформ: 1855-1871» (1871), «восшествие на Престол Государя Императора Александра Николаевича последовало в тяжёлое для России время – в самый разгар борьбы с могущественнейшими державами западной Европы, вмешавшимися в Нашу войну с Турциею за права христиан…Несчастная по результатам, но всё же славная для русского оружия Восточная война 1853–1856 года завершалось взятием русскими войсками Карса. Мир был подписан 30-го марта 1856 года». Это был так называемый Парижский мир.

Царём-освободителем Александра I назвали за его исключительные по масштабам и значимости реформы практически во всех областях социально-экономической жизни страны – финансовую, военную, земскую и судебную реформы, реформу образования и другие.

Важнейшей из них стала отмена крепостного права, направившая Россию по иному, капиталистическому пути развития.

Необходимость полного или частичного изменения положения крестьян понимали и предшественники императора, но только Александру II удалось осуществить их замыслы во всём объёме.

Подготовка реформы велась долго и основательно Весной 1856 года Александр заявил представителям дворянства: «Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно само собою начнёт отменяться снизу», читаем в «Историческом очерке жизни и царствования императора Александра II-го». В январе 1857 года был учреждён Главный комитет по крестьянскому делу и началась сложная и многотрудная работа по подготовке преобразований.

Отмена крепостного права была провозглашена манифестом от 19 февраля (3 марта по новому стилю) 1861 года. «Сущность крестьянской реформы, возвещённой Высочайшим Манифестом, состояла в полном личном освобождении крестьян с обеспечением их известными поземельными участками… Великие права, в силу этой реформы, были дарованы крестьянам. Крестьяне делались свободными обывателями, причём на них распространялись общие гражданские законоположения», – писал в историческом очерке «Реформы императора Александра II» (1880), размещённом на портале Президентской библиотеки, Алексей Вертеловский.

«Освобождение крестьян – великое дело царя Александра, стяжавшее ему неувядаемую славу на весь мир и во все века! <…> Таковы великия преобразования Царя-Освободителя. Его дела – лучший ему памятник!» – подытожил реформаторскую деятельность императора Михаил Ермилов в издании «Царь-освободитель и его реформы» (1898).

Проведённые Александром II с 1861 по 1874 год реформы не только ускорили развитие России, но и усилили социальную напряжённость и рост революционных настроений. Осуществление и последствия отмены крепостного права вызвали как понятное недовольство значительного числа помещиков, так и выступления части крестьян, считавших условия освобождения невыгодными. Начиная с 1866 года на императора было совершено несколько неудавшихся покушений. 1 марта (14 марта по новому стилю) 1881 года в Петербурге Александр II был тяжело ранен и скончался через несколько часов в Зимнем дворце.

Император-Освободитель погребён в усыпальнице династии Романовых в Петропавловском соборе. На месте его гибели был воздвигнут всемирно известный храм Спаса-на-Крови.

Источник: https://www.prlib.ru/