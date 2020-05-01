Обзор книг-бестселлеров и периодических изданий в прямом эфире

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Сотрудники отдела массовой работы продолжают проводить прямые трансляции в социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона.

Заключительный апрельский эфир для читателей был проведен на актуальную и интересную тему – обзор книжных-бестселлеров и популярных периодических изданий.

Библиотекарь при помощи мультимедийной презентации рассказала о таких книгах как: «Маленький принц», «Алиса в стране чудес», «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «451 градус по Фарингейту», «Над пропастью во ржи», «Код да Винчи», «Цветы для Элджернона» и других.

После следовал краткий обзор периодических изданий, которые регулярно приходят в читальный зал Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона.

В конце трансляции ведущая напомнила о социальных сетях и официальном сайте Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона.

Источник: ЦГБ им. Баллиона