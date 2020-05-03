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Главное событие мая – День Победы – на занятии Английского клуба

Занятия английского дискуссионного клуба продолжаются в Skype-конференции «Marianna English club». Очередная субботняя встреча 2 мая  была посвящена большому государственному празднику – Дню Победы.

Ведущая мероприятия, руководитель клуба – Дитко Марианна начала мероприятие с рассказа о Дне Победы: говорила о подвиге советских солдат и о главных событиях Великой Отечественной войны.

После состоялось чтение тематического материала на английском языке. Из текста собравшиеся узнали главную хронологию ВОВ, основные битвы, фамилии героев и многое другое.  Затем каждый выписал из текста в специальный блокнотик неизвестные для него слова и фразы.

Завершилось собрание дискуссией. Участники онлайн-занятия высказались на тему того, что значит Победа в Великой Отечественной войне, а также рассказали о героях своих семей.

Следующее занятие английского дискуссионного клуба состоится через неделю: 16 мая в 14:00. Участие свободное! Добавляйтесь: Marianna English club.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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