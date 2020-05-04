Библиотеки ко Дню Победы

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона.

Серия публикаций "Памяти Победы" на странице @biblioteka_balliona (в Инстаграм) была продолжена 3 мая информационным постом о статуе «Перекуем мечи на орала» (г. Москва).

В заметке была рассказана история памятника, раскрыта личность скульптора и задумка композиции.

3 мая волонтёры, новороссийские литераторы, а также юные друзья исторического клуба «ИСТОКИ» продолжают принимать активное участие в онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим».

В социальных сетях ВКонтакте и в Инстаграм был опубликован ролик-чтение произведения Михаила Владимова «Пусть дети не знают войны».

Данное стихотворение с особым чувством представила

Роза Намазова – юная участница клуба старожилов и хранителей истории "ИСТОКИ". Особый интерес данного ролика состоит в постановочной композиции.

Литературная публикация состоялась 3 мая на странице @biblioteka_balliona (в Инстаграм) в рамках акции памяти «Георгиевская ленточка». Новороссийская поэтесса Куджоян Наталия не только сфотографировалась с символом памяти на груди, но и написала пронзительные строки, обращаясь к своему отцу – герою войны.

Вторая публикация в рамках акции памяти ««Георгиевская ленточка» 3 мая состоялась после обеда. Ученица 2А класса школы 12 Федорова Анна представила стенгазету со стихами войны.

Акция «Литература Победы» была продолжена публикацией о книге Константина Симонова «Живые и мертвые». В этот раз сотрудники Центральной городской библиотеки им. Э. Баллиона не только разметили в посте информацию о книге и авторе, но и процитировали начало первого романа трилогии «Живые и мёртвые».

Читаем книги – смотрим фильмы. И продолжаем серию публикаций на странице @biblioteka_balliona (в Инстаграм) с самыми пронзительными, яркими, правдивыми фильмами о событиях Великой Отечественной воны. Так 3 мая было рассказано о картине «Брестская крепость». Фильм был снят в 2010 году и получил исключительно положительные отзывы критиков.

В акции "Бессмертный полк в историях" или «Наш бессмертный полк» на странице @biblioteka_balliona (в Инстаграм) состоялась публикация истории рядового стрелка из республики Марий Эл – Васильева Платона Васильевича. Мы знаем, что в 1943 году он пошел в наступление и далее – пропал без вести. Вечная память герою войны!

В акции памяти «Солдатский треугольник» и «Фронтовые письма» 3 мая было опубликовано письмо неизвестного солдата, в котором он обращается к своему ребенку и жене, обещая побороть немцев. Ссылка на публикацию: @biblioteka_balliona (в Инстаграм).

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко.

3 мая 2020 года в рамках краевой акции «Бессмертный полк в историях» на своих страницах в социальных сетях библиотека опубликовала пост об участнике Великой Отечественной войны. Осипчук М. К. рассказала о своем прадедушке Сушкет Григории Клементьевиче, который прошел все войну и был награжден медалью «За боевые заслуги».

В рамках краевой акции «Бессмертный полк в историях» на страницах в социальных сетях был размещен пост о труженице тыла Козловой Екатерине Алексеевне. Сотрудник библиотеки рассказала о своей маме, которая в юном возрасте работала на лесозаготовках, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». В мирное время получила «Медаль материнства» за воспитание пятерых детей.

3 мая 2020 г. библиотека разместила 4 поста с фотографиями участников Акции «Георгиевская лента». Наши подписчики не только сфотографировались, но и поделились своим отношением к Георгиевской ленточке. Для них Георгиевская лента – символ Победы и отваги, доблести воинов.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина.

Библиотека продолжает выкладывать в социальные сети фото наших подписчиков с георгиевской ленточкой и рассказами, что для них она значит.

Продолжается участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн». Каждый, кто присоединился к этой акции, присылает фото своего родственника-фронтовика и небольшой рассказ о нем.

3 мая, в прямом эфире на странице Инстаграм, сотрудники библиотеки продолжили знакомство читателей и с «Литературой Победы». Для них звучал рассказ С. Алексеева «Дорога». Этот рассказ о том, как оборвались пути в Ленинград через Тихвин. Нельзя было оставлять ленинградцев без помощи, и было принято решение построить новую дорогу к Ладожскому озеру. У Сергея Алексеева многие рассказы посвящены подвигу русского народа в Великой Отечественной войне, описывающие события с начала до конца войны. Описаны все крупные героические битвы: Московская битва, великие битвы на берегах Волги, на Курской дуге, оборона Севастополя, блокада Ленинграда, штурм Берлина. Есть рассказы о наших великих полководцах, но больше всего о простых солдатах, которые шли на защиту Родины, не жалея своей жизни.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова.

Библиотека включилась во Всероссийскую акцию «Литература Победы».

Сохранить память о войне, о её героях нам помогают книги. Начали эту акцию с книги Д. Гранина «Мой лейтенант».

Новый роман Даниила Гранина – это взгляд на Великую Отечественную с изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые армии, а изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, ужасов и неприглядности войны автор дает возможность выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому мы обязаны своей победой.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина.

3 мая в онлайн-режиме прошла Всероссийская акция #Солдатскийтреугольник.

Были прочитаны письма - солдатские треугольники с фронта разных военных лет. Выбор пал на письма Андрея Михайловича Морозова. Он был летчиком, участником воздушных боев над Кубанью. 28 июля 1942 года, во время защиты станицы Курганной, посадив после боя самолет на аэродром, скончался от ран.

Еще одно письмо- Олега Григорьевича Захарченко, автоматчика 255- й бригады морской пехоты. Погиб при освобождении города Новороссийска 10 сентября 1943 года.

Вечная память героям!

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького.

Праздничный видеоролик опубликован на страницах библиотеки в социальных сетях – Фейсбук, ВКонтакте, Одноклассники. Видеоролик опубликован в рамках патриотического проекта «Солдатский треугольник» #солдатскийтреугольник

Источник: ЦГБ им. Баллиона