Библиотеки ко Дню Победы

/Культура/

Сотрудники продолжили серию постов "Памяти Победы".

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

На этот раз подписчики @biblioteka_balliona (в Инстаграм) узнали о монументе «Героическим защитникам Ленинграда», который был разработан скульпторами и архитекторами, учувствовавшими в обороне города - Валентином Каменским, Сергеем Сперанским и Михаилом Аникушиным.

К году памяти и славы новороссийские литераторы, а также юные друзья исторического клуба «ИСТОКИ» принимают участие в онлайн-конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим».

4 мая число участников вновь пополнилось. Присоединилась руководитель клуба «ИСТОКИ», книговед-букинист, редактор Белова Анна Петровна.

Анна Петровна выступила с малоизвестным стихотворением Константина Симонова – «Пусть нас простят за откровенность». Это произведение восхищает глубиной чувств и эмоциональностью.

Акцию памяти «Литература Победы» продолжает книга «Война, блокада, я и другие...мемуары ребенка войны». Ее написала Людмила Пожедаева. Эта книга особенно интересна тем, что на ее страницах истинная картина страшных испытаний Великой Отечественной войны.

Публикация была произведена на странице @biblioteka_balliona (в Инстаграм).

В акции памяти «Фильмы Победы» сотрудники библиотеки рассказали о картине «28 панфиловцев". Фильм был снят в 2016 году режиссёром Андреем Шальопа. Здесь рассказывается о знаменитом подвиге защитников Москвы.

Публикация по никнейму: @biblioteka_balliona (в Инстаграм).

Сотрудники Центральной городской библиотеки им. Э. Баллиона поддерживают памятные акции. Так, Дитко Марианна выразила пожелание стать участником акции "Георгиевская ленточка". Для нее ленточка - знак благодарности к людям, выстоявших и победивших в Великой Отечественной войне.

Фотография Марианны была опубликована в Инстаграм на странице: @biblioteka_balliona

"Бессмертный полк в историях" или «Наш бессмертный полк» был продолжен публикацией истории героя Великой Отечественной войны – Волкова Павла Николаевича. В заметке было написано о том, что будущий герой начал войну 22 июня 1941 года в звании лейтенанта артиллерии. Участвовал в обороне Ленинграда, воевал под Сталинградом. Освобождал Польшу, Чехословакию. Войну закончил в звании майора.

Публикация по никнейму: @biblioteka_balliona (в Инстаграм). Так важно узнавать историю войны из настоящих реальных источников. Такими являются письма. Продолжается на странице @biblioteka_balliona (в Инстаграм) публикация текстов писем простых рябят – защитников родного государства. 4 мая было прочитано письмо рядового 47-го минометного батальона, который в мае 1942 года пропал без вести.

В рамках акции «Литература Победы» отдел Краеведения Баллионовской библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Черноморский меридиан»https://vk.com/chernomor.meridian с 1 по 9 мая публикует стихотворения кубанских поэтов, посвященные теме Великой Отечественной войны в Новороссийске. Публикации помогут читателям познакомиться с творчеством местных авторов, которые запечатлели в слове самоотверженный героизм и силу духа защитников Родины, а так же узнать, что писатели были отважными героями и патриотами, многие из них принимали активное участие в военных действиях.

Очередная публикация была посвящена творчеству кубанского поэта Кронида Обойщикова. Читатели познакомились со стихотворением «Новороссийские причалы», в котором раскрывается образ Новороссийска военных лет. Стихотворение пронизано искренним патриотизмом и горечью от увиденного горящего от фашистских обстрелов города. Из поста читатели узнали, что в 1940 году Кронид Обойщиков окончил Краснодарское военное авиационное училище. С первого дня войны в качестве штурмана самолёта участвовал в боевых действиях. За героизм и мужество, проявленные в боях с фашистами, награждён тремя орденами и семнадцатью медалями. Многие стихи поэта посвящены событиям Великой Отечественной войны.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко:

Библиотека присоединилась к акции #ОКНА-ПОБЕДЫ. Были оформлены окна библиотеки ко Дню Победы и размещены фото в группе в социальных сетях.

Было опубликовано обращение к подписчикам, принять участие в акции. На предложение откликнулся учащийся гимназии 5 Александр Литвинов. Он прислал фотографии с оформлением окон своего дома. Так Александр выразил свою благодарность всем тем, кому мы обязаны за наше мирное небо. Надеемся, что «Окна Победы» смогут объединить улицы, города и всю страну.

Библиотека присоединяется к акции «Наследники Победы». Юные подписчики с удовольствием откликнулись на призыв прочесть стихи о Великой Отечественной войне и прислали свои видео.

Так, было размещено видео, в котором Клишеина Виктория прочла стихотворение известного советского детского поэта песенника Нины Петровны Найденовой «Нам нужен мир». Виктория занимается в арт-школе «Гамма», а сейчас рисует дома. На видео она читает стихи, держа в руках рисунок, посвященный Дню Победы. Так Виктория поздравляет участников войны и тружеников тыла с праздником Великой Победы.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» отмечает в этом году юбилей – 15 лет. Сейчас она проходит в режиме «онлайн». Каждый желающий может сделать фотографию с Георгиевской лентой либо использовать специальную рамку и разместить в социальных сетях. Подписчики библиотеки откликнулись и прислали свои фотографии с ленточкой. Владимир Быценко, участник войны в Афганистане, не понаслышке знает, что такое война. Георгиевская ленточка для него – напоминание о страшной трагедии нашего народа и дань памяти тем, кому мы обязаны Победой.Для тех, кто родился и вырос в мирное время, День Победы – это возможность выразить свою благодарность участникам войны и сохранить память о них для потомков. Именно с этой целью объявлена акция «Бессмертный полк в историях». Подписчики библиотеки присылают истории своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. 4 мая учащийся школы 34 Дмитрий Соснин поделился видео с рассказом о своих прадедушках. Дмитрий рассказал о Демидове Николае Петровиче и Шевелеве Василии Петровиче, которые прошли всю войну. Правнук гордится своими прадедами и старается жить так, чтобы быть достойным их памяти.

Георгиевская ленточка на протяжении 15 лет является атрибутом памяти о Великой Отечественной войне. Наши современники в День Победы с гордостью прикалывают ее к груди, выражая свою признательность ко всем, кто обеспечил нам мирную жизнь. В этом году проходит акция «Георгиевская ленточка» с размещением фотографий в социальных сетях.4 мая на страницах группы библиотеки-филиала № 1 им. П.А. Павленко мы разместили фотографию Вальтера Дмитриева с Георгиевской лентой. Вальтер – читатель нашей библиотеки, участник молодежного клуба «Поколение Z». Он отдал свой гражданский долг, отслужив в рядах российской армии. Георгиевская ленточка для него – символ героизма, воинской доблести и славы.

Поэзия в жизни людей занимает особое место: она созвучна нашим чувствам, переживаниям. Поддерживала она бойцов в годы войны, а сейчас помогает нам окунуться в атмосферу далеких военных лет.

Краевая акция «Мы о войне стихами говорим», посвященная 75-летию Великой Отечественной войны, находит отклик у юных читателей библиотеки. Второклассница Алена Грубская выразила свою благодарность павшим героям, записав видео со стихотворением Д.Рыбакова «Спасибо всем, кто жизнь отдал».

Подписчики библиотеки принимают активное участие в акции «Мы о войне стихами говорим». Так они сохраняют память о Великой

Отечественной войне, чувствуют свою сопричастность к горьким страницам истории нашей Родины.

Софья Малинкова прочла стихотворение Ели Солнечной «Представь на миг, что за окном война». Девочка сделала это очень эмоционально, передала слушателям свои детские переживания.

В рамках акции «Наследники Победы» на странице «ВКонтакте» были опубликованы два поста, состоящие из видеороликов юных читателей библиотеки, участников Муниципального этапа онлайн-конкурса чтецов «Мы о войне стихами говорим», исполняющих стихотворения о Великой Отечественной войне. На странице размещены записи с 11-ю конкурсантами, а читателям предложено послушать и поболеть за своих односельчан: Артемия Соха, Михаила Исаева, Екатерину Гукову, Кристину Теслюк, Романа Бахмутова, Деньгина Александра, Серопян Ангелину, Кияницу Ивана, Багдасарян Кристину, Деньгина Кристиана, Заборского Тимура.

Сотрудники продолжили выкладывать в социальные сети фото подписчиков с георгиевской ленточкой и рассказами, что для них она значит.

Акция «Бессмертный полк онлайн». Каждый, кто присоединился к этой акции, присылает фото своего родственника-фронтовика и небольшой рассказ о нем.

Фото и видео информация участников выложены на социальных страницах библиотеки:

В прямом эфире на странице Инстаграм, сотрудники библиотеки продолжили знакомство читателей с «Литературой Победы». Для них звучал рассказ С. Алексеева «Первая колонна». Этот рассказ о важнейшей операции защитников блокадного Ленинграда «Дороге Жизни», о том, как переправляли еду через замерзшее Ладожское озеро. У Сергея Алексеева многие рассказы посвящены подвигу русского народа в Великой Отечественной войне, описывающие события с начала до конца войны. Описаны все крупные героические битвы: Московская битва, великие битвы на берегах Волги, на Курской дуге, оборона Севастополя, блокада Ленинграда, штурм Берлина. Есть рассказы о наших великих полководцах, но больше всего о простых солдатах, которые шли на защиту Родины, не жалея своей жизни.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

В рамках акции «Литература Победы» сотрудники предложили подписчикам обзор литературы о войне для юношества.

Самыми интересными книгами про войну для юношества всегда были те, где главные герои — их сверстники. Это истории о жизни ребят, которые становились сиротами, попадали в плен, голодали, выживали, брали в руки оружие, защищали своих матерей и сестёр. Война не оставила им время на детство, они обязаны были взрослеть.

Бондарев Ю. — «Батальоны просят огня»

Богомолов В. — «Иван»

Бакланов Г. Я. — «Навеки – девятнадцатилетние»

Верейская Е. — «Три девочки»

А. Н. Толстой — «Русский характер»

Библиотека-филиал № 8:

Ежедневный пост «Этот день в истории» был посвящен исторической личности и поэту Денису Васильевичу Давыдову. Русский поэт, наиболее яркий представитель «гусарской поэзии», мемуарист, генерал-лейтенант. Один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны 1812 года. В постах было представлено не только о жизни известного гусара, а так же были предложены для слушателей известные романсы и песни на стихи этого удивительного человека.

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорье

Рассказ об односельчанине, Ветеране войны. Гамайда Василий Филиппович с марта 1943г по июль 1943г - рядовой 900 горно-стрелкового полка Кавказ, был тяжело ранен и контужен. После госпиталя вернулся домой и много лет трудился в совхозе, был частым и любимым гостем различных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. Вырастил замечательного внука. Пришло время, проводил в армию. Жили от письма к письму. Жадно читали в дедовском доме долгожданные письма от Толи. Вскоре писем не стало. На воротах дома В.Ф. Гамайды в Семигорье появилась небольшая красная звездочка: его внук Анатолий Мазников геройски погиб выполняя интернациональный долг в Афганистане. Одна из улиц х. Семигорский носит его имя.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевско:

На своей странице в социальной сети https://vk.com/biblraevka библиотека продолжила участие во Всероссийской акции «Георгиевская лента». На этот раз участниками данного мероприятия стали 5 человек, которые предоставили свои фотографии с георгиевской лентой и ответы на вопрос «Что значит для Вас Георгиевская лента?».

В этот же день вниманию наших пользователей был предложен обзор книг «В сердцах и книгах - память о войне» в формате видеопрезентации.

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо:

Накануне Дня Победы читатели библиотеки - предоставили библиотекарям сведения о своих родственниках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны или самоотверженно работавших в тылу. С этими рассказами и фотографиями, выложенными на странице «Инстаграм», библиотека вместе с читателями продолжает принимать участие в акции «Бессмертный полк онлайн».

Источник: ЦГБ им. Баллиона