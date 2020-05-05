Студент Краснодарского государственного института культуры Максим Гречухин победил сразу в двух онлайн-конкурсах.

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Вокалист вуза стал лауреатом I степени в Конкурсе военно-патриотической песни "Эхо войны" и в I Международном онлайн-конкурсе творчества "Artworld 2020".

В преддверии праздника 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, студент второго курса факультета народной культуры исполнил для конкурсов песню военных лет "Когда мы покидали свой родимый край".

Она была написана после освобождения Ростова-на-дону в 1943 году. Авторы слов – Зельман Кац и Матвей Талалаевский, композитор – Модест Табачников.

Максим учится по направлению "Хоровое народное пение", занимается под руководством профессора кафедры сольного и хорового народного пения, заслуженной и народной артистки Российской Федерации Валентины Савельевой.

Источник: пресс-служба ректора КГИК