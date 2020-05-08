К 75-летию Великой Победы. Президентская библиотека передала письма военных лет для сайта Победы

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Более 120 писем из архива ленинградской семьи Гарпф, написанных в период блокады Ленинграда, передала Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина Управления делами Президента Российской Федерации для публикации на официальном сайте празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне MAY9.RU.

Письма представлены в рамках одного из разделов официального информационного ресурса празднования 75-летия Победы – патриотического проекта «Письма с фронта». Это уникальный народный архив, созданный с целью сохранения памяти о войне. В письмах с фронта рассказывали о многом: о войне, о солдатском быте, о боевых наградах; в них делились чувствами и переживаниями, заветными мечтами.

Письма членов семьи Гарпф, переданные Президентской библиотекой, были оцифрованы в рамках акции, организованной учреждением в ноябре 2018 года в преддверии 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады совместно с «Радио России», газетой «Петербургский дневник» и Городским студенческим пресс-центром Санкт-Петербурга. Цель масштабного проекта, посвящённого сохранению исторической памяти о блокаде Ленинграда 1941–1944 годов, заключалась в том, чтобы собрать, отсканировать и представить широкой общественности документы, письма, дневники, фотографии, ранее хранившиеся только в личных семейных архивах ленинградцев, переживших блокаду. На призыв поделиться свидетельствами о том страшном времени откликнулись более 200 человек, передавших в фонд Президентской библиотеки свыше 4 000 документов.

В ходе проекта было оцифровано более 800 писем, в том числе и 125 писем, переданных жительницей блокадного Ленинграда Вандой Иосифовной Гарпф (Ицхакиной) (1925 г. р.). Большая их часть написана её матерью, Аделью Михайловной Гарпф. Остальные – отцом, Иосифом Лукичом Гарпфом, и братом Станиславом.

Все письма адресованы одному человеку – второму брату Ванды Михаилу Гарпфу. Незадолго до войны он в составе джазового оркестра уехал из Ленинграда на гастроли. Семья, оставшаяся в городе, и, конечно, мама, писали ему практически ежедневно. На многих письмах видны следы военной цензуры: закрашены или вырезаны абзацы или целые страницы. Особенно тяжело приходилось главе семьи Иосифу Лукичу: «Наш папочка с каждым днём слабеет. Прямо на глазах…вид у него очень плачевный» (20 июля 1941 года); «Папа болен. Слабость, недомогание, боли в желудке» (31 июля 1941 года). В эти дни ленинградцы даже не догадывались о том, какие тяжёлые испытания их ждут: «Сейчас мы живем ещё спокойно…даже тревог нет. Но что дальше будет – покрыто мраком неизвестности» (30 августа 1941 года). На протяжении осени положение ухудшалось: «Ты верно страшно волнуешься за нас. И, должна признаться, что есть чего волноваться. Вчера снаряды от дальнобойных орудий взрывались на улицах» (14 сентября 1941 года); «Молока нигде не видно, только лишь на обмен хлеба, которого всем не хватает» (25 октября 1941 года); «Ты верно сам знаешь как тяжело с питанием. Нужно пережить, но переживут лишь сильные натуры, физически – тут как ни храбрись, истощение полное организма сказывается, а тут ещё надвигаются морозы» (8 ноября 1941 года). Голод сильно подкосил здоровье Иосифа Лукича. 30 декабря 1941 года в Новосибирск, где в те дни находился Михаил, была отправлена короткая телеграмма: «Сегодня ночь на тридцатое тихо скончался папочка убитые горем мама Стас Ванда». Пережившая тяжёлые испытания, потерявшая отца, семья была эвакуирована из Ленинграда летом 1942 года.

Многочисленные материалы, посвящённые Великой Отечественной войне, представлены в масштабной коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе». В неё включены официальные документы, фото- и кинохроника, газеты, книги, издания агитационно-пропагандистского характера, сборники статей, биографий, свидетельства участников боевых сражений и тружеников тыла, их личные документы, изображения боевых и трудовых наград, памятников и мемориальных комплексов. Коллекция формируется с 2010 года, содержит более 24 тысяч единиц хранения и постоянно пополняется.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки