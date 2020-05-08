Библиотеки ко Дню Победы

/Культура/

Часть 5.

Центральная городская библиотеки ми. Э.Э. Баллиона:

Продолжается памятный марафон «Окна Победы». Все больше домов украшено символами Победы, все больше семей передает эстафету памяти.

Опубликована фотография от подписчицы - Нины Мелитинской. Композиция на окошке Нины создана с любовью и безмерным уважением к герою своей семьи.

Хоть и виртуально, но вместе со своими подписчиками библиотекари путешествуем по всей России, посещая памятные места. Очередное знакомство с Самарой, где стоит один из самых трогательных памятников Великой Отечественной войны. Его название «Самарские журавли». Монумент представляет стелу, на которой изображен клин из 12 серебристых журавлей, олицетворяющих собой солдат войны.

Нагиева Милана Самировна – участница клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» принимает эстафету чтения в рамках акции «Мы о войне стихами говорим».

Милана с выражением и с особым чувством читает стихотворение «В память о войне», написанное ее бабушкой, поэтессой – Екатериной Белоусовой.

Также Милана поддерживает акцию памяти «Георгиевская ленточка» и носит памятный знак, как символ уважения к прадедам, отчаянно сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне.

Публикация в рамках акции «Георгиевская ленточка» была необычайно памятной и нарядной. На фотографии ветеран войны, труженик тыла Коновалова Анна Дмитриевна (89 лет) и две ее правнучки: Вика и Маша Пахомовы. Таким образом, удалось поддержать не только акцию «Георгиевская ленточка», но и отметиться в марафоне «Наследники Победы».

7 мая в аккаунте @biblioteka_balliona (в Инстаграм) появился пост в рамках акции памяти «Наш Бессмертный пост» о Кандрове Борисе Ивановиче. Информацию о герое предоставила сотрудник Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона – Добровольская Альбина Борисовна. 8 мая продолжение истории семьи Кандровых, рассказ о двух других свидетелях той страшной войны. Заметка содержала фотографии и интересное текстовое дополнение о Кандровой Александре Сергеевне и ее отце Калинине Сергее Ивановиче.

Также удалось опубликовать по-настоящему торжественный пост в рамках акции «Наш Бессмертный полк». Пост о женщине, ветеране тыла, которая во время войны копала окопы и траншеи. Ее имя Демченко Анна Павловна. А рядом с ней ее праправнук Городнов Александр, замечательно исполнивший стихотворение о Великой Отечественной войне.

Следующая публикация в рамках акции «Наш Бессмертный полк» была сделана чуть позднее и содержала воспоминания ребенка войны, проживавшего вместе с семьей на оккупированной немцами территории. Его имя Критчин Анатолий Васильевич. Особый интерес представляют для нас, потомков, истинные воспоминания о войне, которые нам передают очевидцы.

Еще одна замечательная публикация состоялась в акции «Окна Победы». На этот раз украшением окошка занялись участники английского дискуссионного клуба. У них получилась целая композиция с флагом, рисунками и, главное, фотографиями своих героев – ветеранов.

В читательском марафоне «Литература Победы» была опубликована информация о произведении советского писателя, поэта Валентина Катаева «Сын полка». Из заметки подписчики @biblioteka_balliona (в Инстаграм) узнали краткую аннотацию книги, познакомились с героями, рассмотрели несколько иллюстраций.

Из серии «Фильмы Победы» была опубликована новая картина, снятая в 2018 году в жанре шпионского детектива о событиях в городе Калинин во время Великой Отечественной войны. Фильм носит название «Прощаться не будем» и рассказывает о тяжелейших испытаниях 1941 года, когда немцы всячески пытались прорваться к столице СССР.

Подписчики отдела «Молодёжный проспект» а аккаунте @molodeg_prospekt продолжают участие в акциях, посвящённых 75 годовщине Великой Победы.

Активные участники всех поэтических вечеров отдела Амелия Тарасенко и Рита Шафиева проникновенно читают стихи Вероники Тушновой и Владимира Туркина.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко:

В городе-герое Новороссийске ежедневно появляются новые «Окна Победы». Так жители нашего города выражают свою гражданскую позицию – мы помним и чтим тех, кому обязаны мирным небом. Еще одна участница акции, подписчица Нелюбина Кристина, прислала фотографию своего окна.

Подписчики продолжают делиться своими фотографиями с Георгиевской лентой. Участники Всероссийской акции "Георгиевская лента" рассказывают, почему она для них важна. Для Никиты Павлова – это символ Победы, для Валентины Комардиной – напоминание о единстве, которое помогло победить нашим предкам.

В акции «Наследники Победы» принимают участие юные подписчики и читатели библиотеки. Куртсаитова Камила прочла стихотворение Георгия Рублева «Памятник». Это трогательное и незабываемое стихотворение было написано поэтом Георгием Рублевым под впечатлением реального подвига сержанта Николая Масалова, который был им совершен накануне Великой Победы.

«Литература Победы» - акция, которая знакомит с лучшими произведениями о войне. В рамках этой акции размещен видеопост о романе Бориса Васильева «В списках не значился». Произведение известного российского писателя-фронтовика рассказывает о первых днях Великой Отечественной войны, о людях жертвенно-преданных высокому делу – защите Родины. Впервые роман был опубликован в журнале «Юность» в 1974 году, по его мотивам снят фильм «Я – русский солдат».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

Продолжается публикация фотографий Всероссийской акции «Бессмертный полк онлайн».

Всем, кому дорога память о фронтовиках-победителях присылают фотографии своих близких и родных, а библиотекари в свою очередь публикуют все фотографии на страничках социальных сетей библиотеки.

Участники акции «Георгиевская лента онлайн», подписчики библиотеки фотографировались дома с георгиевской ленточкой и рассказывали, что она для них значит.

Празднование 75-летия Победы в этом году совпало с введением режима самоизоляции – многие горожане присоединились к Акции «Окна Победы», оформив свои окна рисунками, картинками, фотографиями и надписями, посвященными Победе советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне, показали, что, не выходя из дома, мы можем выразить признательность ветеранам Великой Отечественной войны, почтить память павших героев, выразить благодарность всем, кто сделал возможным наше мирное небо!

В прямом эфире на странице Инстаграм, сотрудники библиотеки продолжили знакомство читателей и с «Литературой Победы». В эфире было прочитано очередной рассказ Леонида Соболева «Воробьевская батарея».

В тяжелое военное время наша страна мужественно отстояла свое право на свободу. Большой вклад в приближение Победы сделали матросы Красного флота. Тельняшка бело-голубых цветов, в то время, внушала страх в фашистских захватчиков. Знаменитая «Воробьевская батарея» мужественно стояла на защите Севастополя. Силы были не равны. Немцы наступали. Зенитная батарея вызвала огонь на себя, солдаты погибли, но не сдались.

Это произведение призывает нынешнее поколение помнить, какой ценой досталась нам Победа. Сколько людей отдали жизни за наше мирное существование.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

Библиотека продолжила акцию «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы».

Размещена онлайн выставка-память «Их имена зажгла Звезда Героя» ( к 110-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Е.Я. Савицкого, 110-летию со дня рождения Героя советского Союза К.К. Коккинаки. Героям Советского Союза братьям Игнатовым.

Библиотека-филиал № 8:

Ежедневный пост «Этот день в истории» был посвящен подписанию Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

8 мая 1945 года в предместье Берлина Карлсхорсте в 22 часа 43 минуты по центрально-европейскому времени (9 мая в 0:43 по московскому времени) был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии и ее вооруженных сил. Юридический документ, установивший перемирие на направленных против Германии фронтах Второй мировой войны, обязавший германские вооруженные силы к прекращению сопротивления, сдаче личного состава в плен и передаче материальной части противнику и фактически означавший выход Германии из войны. Документ ознаменовал победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и завершение Второй мировой войны в Европе.

Также 8 мая 1921 года русские эмигранты открыли в Константинополе тараканьи бега. Это развлечение нашло отражение в кино и литературе.

Библиотека постоянно публикует фотографии и видео читателей, желающих присоединиться к акции «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк» и конкурса «Мы о войне стихами говорим».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Участие в акции #литература Победы представлено видеороликом с отрывками из произведения белорусской писательницы Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

В СНГ это известный роман о войне, переведенный на несколько десятков языков. В некоторых странах его даже изучают школьники.

Белорусская журналистка, писательница Светлана Алексиевич взяла этот семилетний труд в основу своего художественно-документального цикла «Голоса утопии». Она говорит, что книга отражает душевный мир, духовную наполненность женщины, которой нужно выжить в страшных военных условиях.

В акции «Солдаткий треугольник» размещено видео-письмо-обращение к ветеранам войны, которое читает юная читательница Желтикова Лилия.

Подписчики библиотеки приняли участие в акции #окнаПобеды.

Благодарим их за это!

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский:

Пусть не уйдет из памяти потомков тот День Победы, тот Великий Май.

В рамках марафона «Наследники Победы» опубликован видеоряд фотографий, предоставленных из личных архивов читателей.

Трогательное письмо внука Егора своему прадедушке, о котором он знает со слов своей бабушки, но которому благодарен за свою интересную мирную жизнь.

Просмотр в аккаунте @tamarazolotova1952

<Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской:

Библиотека присоединилась к флешмобу «Литература Победы». В рамках этой акции вниманию пользователей было представлено чтение Галиной Ивановой (специалист ОПСД) отрывка из поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин». Прочтение именно этого произведения было неслучайным. По словам чтеца, в этой поэме олицетворен собирательный образ советского солдата, боровшегося с врагом своей Отчизны не за медаль, а за сохранение мирной жизни на родной земле.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской:

В преддверии Дня Победы сотрудники библиотеки предложили своим читателям обзор виртуальной выставки-памяти «Война глядит сквозь книжные страницы».

Много лет отделяет нас от Великой Отечественной войны. Но интерес к этой теме не уменьшается, обращая внимание нынешних поколений на далекие фронтовые годы, возвращая к истокам подвига и мужества советских солдат. Хранителями памяти поколений выступают книги о Великой Отечественной войне. Книги о войне - духовное продолжение реальных событий.

Представленные на выставке-памяти книги помогут подробнее узнать о Великой Отечественной войне, глубже понять прошлое своей страны, рассказывают о событиях с начала войны до великого дня Победы.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького:

В рамках патриотического проекта «Солдатский треугольник» опубликованы письма от ребят к поколению победителей с добрыми пожеланиями.

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо:

Накануне Дня Победы читатели библиотеки приняли участие в онлайн акциях «Георгиевская лента» и «Окна Победы».

Источник: ЦГБ им. Баллиона