Краснодарский государственный институт культуры представил на премию «Хрустальный компас» проект об усадьбах Кубани

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Научно-исследовательский проект «Усадебное наследие Кубани» выдвинут на престижную национальную премию «Хрустальный компас». Исследование представлено Краснодарским государственным институтом культуры. Присланное на конкурс красочно оформленное издание стало результатом многолетней работы коллектива ученых.

«Усадьба является неотъемлемой и даже коренной частью русской культуры, в которой закодированы все ее специфические бытийные особенности, - пишут авторы проекта. - К сожалению, многие провинциальные усадьбы до сих пор остаются в забвении, превращаясь в руины или обезличиваясь в процессе модернизации. Не являются исключением и памятники, расположенные на территории Краснодарского края. Многие из них безвозвратно утрачены. Другие не имеют даже статуса выявленного объекта культурного наследия, не говоря уже о признании их памятниками истории и культуры».

Работая над проектом, ученые обследовали усадьбы на местах, зафиксировали и описали их современное состояние. Анализ неопубликованных и опубликованных источников позволил выявить имена владельцев, составить их биографии, осветить их роль в социокультурном пространстве региона.

В своем исследовании авторы вышли за рамки досоветского периода и реконструировали историю возникновения на базе бывших «помещичьих» экономий уникальных и крупнейших в крае научных и агропромышленных комплексов. Особое внимание уделено памятникам монументального искусства, созданным в советский период 1930-1950-е гг. Статьи содержат архивные и библиографические ссылки, дореволюционные открытки, фотографии, иллюстрирующие степень использования объектов в советскую эпоху и в настоящее время.

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,7 млн человек. В разное время обладателями «Хрустального компаса» становились Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, National geographic society и МГУ им. Ломоносова, Северный флот и подразделения РАН и др. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

Источник: Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас»