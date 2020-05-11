Новая виртуальная выставка Президентской библиотеки

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Президентская библиотека представляет на портале новую мультимедийную выставку «Великая Отечественная, определившая исход Второй мировой. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

75 лет назад в Карлхорсте, пригороде Берлина, был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Благодаря беспримерному мужеству, ценой огромных усилий и жертв советский народ и армия разгромили войска Германии и её союзников, освободили от оккупации страны Центральной и Восточной Европы и взяли Берлин – столицу просуществовавшего 12 лет «тысячелетнего» Третьего рейха.

Но понять причины и ход Великой Отечественной войны невозможно вне контекста Второй мировой войны, неотъемлемой частью и основным событием которой она являлась.

Виртуальная экспозиция охватывает период с 1931 по 1945 год. Более 500 официальных документов, фотографий, карт, материалов периодической печати и листовок знакомят с реальным ходом военно-политических и дипломатических событий тех лет и дают пользователю возможность составить собственное представление о причинах, начале и ходе Великой Отечественной войны в контексте событий Второй мировой войны.

Материалы мультимедийной выставки выстроены в хронологическом порядке и на основе документов представляют год за годом последовательность событий, определивших предысторию, начало, ход и, наконец, завершение Второй мировой войны.

Каждый раздел выставки посвящён ключевым событиям того или иного периода, представлен документами и подробной аннотацией. Удобный интерфейс дает возможность в деталях рассмотреть каждый документ.

Уникальность выставки в том, что её авторы-составители предлагают взглянуть на события тех лет по-новому, а именно увидеть в

происходившем не отдельные военные конфликты и политические события, а цепь взаимосвязанных между собой исторических реалий. Извлечь для себя тот самый урок истории, знание и понимание которого не позволят допустить повторения страшной трагедии, имя которой Вторая мировая война. Выставка даёт зрителю возможность задуматься о роли даже малозначительных с обыденной точки зрения драматических событий, являющихся по существу звеном в цепи глобального мирового конфликта.

Профессионально подобранные и удобно расположенные материалы дают возможность прочесть каждый документ, не оставляют места для искажения исторических фактов, трактовки происходившего под углом политической конъюнктуры. Потребность в истинной картине событий Великой Отечественной и Второй мировой войн нашла отражение в поправках в Конституцию Российской Федерации, голосование по которым пройдет в нашей стране.

Для создания выставки были использованы уникальные документы, предоставленные Архивом внешней политики Российской Федерации, Центральным архивом Федеральной службы безопасности России, Президентской библиотекой Франклина Д. Рузвельта (США), Чунцинской библиотекой (КНР). Также представлены материалы из фондов Президентской библиотеки и документы, ранее опубликованные в различных интернет-проектах Росархива, Центрального архива Министерства обороны и Российского исторического общества.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки