Виктор Дробыш ответил на обвинение в краже стихотворения

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На продюсера Виктора Дробыша и актрису Настасью Самбурскую подали в суд за кражу стихотворения. Поэтесса Анастасия Рыбачук заявила, что текст песни Самбурской "Старая" – это ее стихотворение под названием "Мечта".

радио Sputnik, что девушка знала о том, что текст ее стихотворения был использован, но сама не пришла в продюсерский центр, чтобы подписать соответствующую бумагу.

"Пришел композитор, принес песню, попросил ее доделать, стихи прикольные. Я говорю: "Иди, подпишите слова, музыку. Все, что Вам надо, а мы посмотрим". Подписал. А девушка, говорит, поэтесса, придет попозже. Я ее в глаза не видел. Ну придет попозже и придет. Дали ее фамилию. Но она так и не пришла, не подписала бумагу. Мошенничество такое. Не пришла – не подписала. Теперь композитор просит прощения, а поэтесса подает в суд. Только я не знаю, на что. Там ее стоит фамилия, она давно про это знала. Песня вышла год назад. Причем простая песня. Если авторские кто-то и получит, то только она. Поэтому мне трудно понять, о чем она думает. Какое-то мошенничество. Может быть, коронавирус так повлиял на людей? Деньги, может, нужны, но только с чего она их получит? Я не собираюсь даже в суд идти, адвокатов нанимать. Какая-то глупость. Уговаривать, чтобы прийти и показать песню, потом подавать в суд. На мой взгляд, это мошенничество", – сказал Виктор Дробыш.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/