«Под салютом Великой Победы»

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12 мая на страничке Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона в социальной сети Инстаграм состоялось памятное военно-патриотическое мероприятие к году памяти и славы.

Библиотекари отдела массовой работы представили собравшимся мультимедийную презентацию и доклад на тему основных событий Великой Отечественной войны, рассказав о предпосылках, докладах разведчиков, военной реформе и многом другом. После речь шла о главных битвах в ходе ВОВ: Смоленском сражении, Московской битве, блокаде Ленинграда, Сталинградской битве, обороне Крыма и Кавказа, противостоянии на Курской дуге и многом другом.

Ближе к заключению мероприятия слушателям трансляции были показаны кадры, сделанные 27 января 1944 года во время снятия блокады Ленинграда, а также фотографии 1 и 9 мая 1945. После состоялся еще один небольшой исторический экскурс к событиям 24 июня 1945. Именно в этот день на Красной площади был организован военный парад Победы.

Завершилось мероприятие просмотром видеоклипа «Берегите мир» в исполнении Муслима Магомаева.

Источник: ЦГБ им. Баллиона