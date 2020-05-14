12 мая. Библиотеки в социальных сетях

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Памятные акции, приуроченные ко Дню Великой Победы – продолжаются!

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

На страницах в социальных сетях библиотеки появились видеозаписи, подготовленные новороссийскими поэтессами, участницами клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» - Людмилой Утянской и Непиющей Еленой.

В видеороликах рассказывалось о героях Великой Отечественной войны: Утянском Василии Григорьевиче и Штанько Иване Федоровиче.

За короткий промежуток времени видео собрали много просмотров и положительных отметок.

Множество юных участников клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» приняло участие в конкурсе стихотворений «Мы о войне стихами говорим», проявив при этом себя очень достойно.

Несмотря на то, что конкурсные испытания подошли к концу, продолжаются публикации видеороликов, предоставленных на конкурс. Так 12 мая в социальной сети ВКонтакте и в Инстаграм было опубликовано видео, в котором наследник Победы - Александр Москаленко читает стихотворение Андрея Усачёва «Что такое День Победы?».

Библиотека-филиал № 8

В рамках цикла «Путешествия по Новороссийску и окрестностям» 12 мая в социальных сетях Instagram и ВКонтакте библиотеки-филиала № 8, а также на видеохостинге YouTube был опубликован видеопост «Под мирным небом. Южная Озереевка».

Между Новороссийском и Абрау-Дюрсо находится поселок Южная Озереевка. Это удивительно живописное место, расположенное в горной долине, идеально подходящее для тихого, уединенного отдыха.

История Южной Озереевки ничем бы не отличалась от других небольших населенных пунктов Черноморского побережья, если бы не один очень важный пункт в истории.

Именно здесь происходила высадка известного Южно-Озерейского десанта. Десанта, который при удачном завершении боев за Новороссийск мог бы существенно повлиять на события на всем Таманском полуострове, но стал в итоге одной из трагедий Великой Отечественной войны.

Также был опубликован пост из ежедневной рубрики «Этот день в истории». На сей раз, он был посвящен Андрею Вознесенскому — одному из известнейших поэтов-шестидесятников. Он родился 12 мая 1933 года.

Вознесенский писал не только стихи, но и поэмы, а также прозу. Многим людям известны его произведения, положенные на музыку. Некоторые знают, что автором слов популярной в 80-х гг. песни «Миллион алых роз» также является он.

Среди главных тем его стихов – война, смерть, насилие и несправедливость; первостепенное значение природы; призвание художника; обманчивость внешних обличий. Первые стихи Вознесенский представил на суд Борису Пастернаку, которого считает одним из главных своих поэтических наставников. Его поэзии свойственны экстравагантность сравнений и метафор и усложнённость ритмической системы.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина

В онлайн-режиме прошел видео-круиз «Красоты Кубани».

Благодатная Кубань богата природными красотами.

Это не только всем известные теплые ласковые Черное и Азовское моря. Кубань щедро одарена вздымающимися ввысь горами, остроги которых вот-вот "проткнут" небо, хвойными и лиственными лесами, бескрайними степями с колышущимися ветром травами, живописными кристально-чистыми горными озерами с нереально-синей водой, сказочной красоты водопадами, глубокими пещерами. Здесь без труда можно найти грязевые вулканы и полноводные реки, термальные источники и месторождения минеральных вод. Тут можно прогуляться по альпийским лугам, а сугробы на вершинных гор соседствуют с нежными цветами..

Благодаря своей труднодоступности некоторые уголки природы Кубани сохранили первозданную красоту.

Источник: ЦГБ им. Баллиона