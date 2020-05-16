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Всероссии?ская акция «Ночь музеев» в Новороссийске прои?дет в режиме "онлаи?н".

Мастер-классы, онлайн-беседы, выставки и многое другое вы сможете увидеть не выходя из дома. Творческие коллективы города приготовили насыщенную программу В этом году все мероприятия международнои? культурнои? акции будут проводиться в онлаи?н-формате 16 мая с 14:00 до 00:00 часов.

Мероприятия акции будут посвящены 75-летию Победы в Великои? Отечественнои? вои?не. Тема акции – "Символы эпохи победителеи?". В программе "Ночи музеев" также запланирована акция "Ровесники Великои? Победы", в рамках которои? будут представлены рассказы об истории фондовых предметов, обзоры книг, кинолент и других символов эпохи 1945 году выпуска или издания.

С афишей мероприятий можно ознакомится на сайте управления культуры https://www.kultura-novoros.ru и в инстаграм-аккаунте @novoros_kultora