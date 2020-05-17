Библиотеки Новороссийска приняли участие в акции «Ночь музеев – 2020»

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Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году прошла в онлайн-пространстве. Вот как это было в библиотеках Новороссийска.

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Сотрудники отдела массовой работы в рамках акции провели несколько увлекательных мероприятий для подписчиков в социальных сетях.

Вначале в специальной Skype-конференции для всех участников английского дискуссионного клуба состоялось тематическое занятие «Путешествие в музей».

Руководитель встречи Дитко Марианна подготовила интересную познавательную программу. Был прочитан и переведен текст о самых знаменитых музеях мира, после разгадан кроссворд, проведено аудирование и, наконец, дискуссия. Во время диалога каждый смог рассказать о своих походах по музеям, самых запоминающихся экспозициях и любимых выставках.

Затем в 18:00 в группе библиотеки в социальной сети ВКонтакте была опубликована видеоподборка с лирическими клипами от новороссийских авторов – участников творческих объединений «ИСТОКИ» и «Наше Слово». Подборку составили работы от Алевтины Юрьевны Коноваловой, Валентины Петровны Чернышевой, Веры Ивановны Онипченко, Елены Сергеевны Волковой и других.

А в 19:00 в прямом эфире социальной сети Инстаграм в аккаунте @ biblioteka_balliona сотрудник отдела массовой работы представила красочную презентацию «Символы Эрмитажа». Во время трансляции была пересказана история музея, перечислены названия залов и главных экспозиций. Затем была проведена виртуальная экскурсия, и каждый из участников прямого эфира смог осмотреть красоты этого великолепного музея.

Символы казачьей доблести, вольности, верности Родине за многие десятилетия были собраны в одном бесценном достоянии – казачьих регалиях. Чтобы познакомить читателей с витиеватой и трудной историей странствий кубанских артефактов и с богатым культурным наследием казачества, в группе отдела Краеведения «Черноморский меридиан» в социальной сети «ВКонтакте» в рамках акции была опубликована историко-краеведческая статья «Регалии и реликвии Кубанского казачества».

Представленный материал максимально полно раскрыл историю кубанских казачьих регалий – душу Великого Кубанского войска, доблесть побед и дух старины. Читатели познакомились с историей их странствований, полной захватывающих приключений. Знамёна, штандарты, царские грамоты, булава, перначи, памятные чаши, кубки, блюда, наградные трубы из драгоценных металлов, именное, дарственное оружие императоров – все эти памятные награды и предметы символизировали значительные вехи в истории Кубанского казачьего войска. Регалии обладали необъяснимой силой, помогали людям не растерять на чужбине присущие казакам честь и достоинство, сохранить традиции и обычаи своей Родины. Читатели проследили путь ценных артефактов из Новороссийска в США, узнали о выдающихся деятелях, сберегших казачьи сокровища для исторической памяти будущих поколений.

Виртуальная галерея экспонатов из Кубанского государственного историко-археологического музея-заповедника имени Е. Д. Филицына наглядно доказала, что регалии Кубанского казачьего войска являются уникальным наследием мировой культуры.

Одобрительные комментарии читателей показали, что кубанцы активно интересуются историей малой Родины и с удовольствием её изучают.

Сотрудники отдела «Молодёжный проспект» организовали для своих подписчиков социальных сетей Инстаграм и ВКонтакте Творческую лабораторию «Оживи картину».

Во время «оживления картин» гости эфира узнали о том, что в конце XVIII века в России появились и надолго вошли в моду живые картины. Живая картина - это статическая мизансцена на тему какого-либо известного живописного полотна. Героев, изображенных на холсте, представляли живые люди, одетые в приблизительно похожие костюмы. Это было такое же домашнее развлечение как игра в шарады, буриме, постановка домашних спектаклей. Хотя декорации и костюмы подбирались из всего, что имелось в доме, тем не менее, картины получались весьма приближенными к оригиналу, узнаваемыми. Ведь главное условие создания "живой картины", чтобы зрители угадали, какая именно картина "ожила".

На глазах зрителей «ожили картины» «Дама с горностаем» Леонардо да Винчи, Автопортрет Фриды Кало, картина Винсента Ван Гога "Автопортрет...», а также одно из самых известных произведений живописи «Мона Лиза», или «Джоконда» — картина Леонардо да Винчи.

Также сотрудники отдела рассказывали об истории создания картины и самые яркие эпизоды жизни автора.

Знакомые всем полотна известных художников предстали в совершенно ином свете.

Важно, что о «живых картинах» не забыли в современном мире, они стали новым увлечением, перейдя на новый уровень – фоторемейков.

Мастер-класс по изготовлению белого журавлика - символа «Бессмертного полка» в технике оригами предложили своим подписчикам сотрудники Электронного Читального Зала. Ведь именно белый журавлик - символ не вернувшихся солдат с полей сражений.

Также подписчики смогли принять участие во флешмобе памяти, выкладывая фото своих журавлей в комментариях.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко:

В социальной сети Инстаграм в аккаунте @biblioteka_pavlenko состоялся прямой эфир «Тимашевский музей семьи Степановых», посвященный традиционной ежегодной акции «Ночь музеев». Тема акции «Символы эпохи победителей». Сотрудник библиотеки познакомила подписчиков с музеем семьи Степановых.

Этот музей рассказывает о трагической судьбе простой русской женщины Епистинии Федоровны Степановой. Девять ее сыновей погибли в годы Гражданской и Великой Отечественной войн.

Первая часть прямого эфира представляла собой мультимедийную презентацию, которая содержала обзор постоянно действующих выставок Тимашевского музея. Выставки включают в себя следующие экспозиции: «Величие и боль семьи Степановых», «История и культура Кубани», «Герои земли Тимашевской», «Славянское жилище» на хуторе Ольховском, «Жизнь и быт семьи Степановых» на хуторе Ольховском», «Животный мир Краснодарского края». Затем состоялся просмотр фрагментов документального фильма «Слово об одной русской женщине».

Для тех кто не успел посмотреть прямой эфир в социальной сети Инстаграм, на страницах других социальных сетей (Вконтаке, Одноклассники, Фейсбук) была размещена видеопрезентация «Знакомство с музеем семьи Степановых».

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук:

В своем приветственном слове заведующая библиотекой Шпетная Наталья Константиновна познакомила читателей с программой мероприятий, приуроченных к акции «Ночь музеев-2020», а затем рассказала и о своем любимом музее – Государственном музее

заповеднике «Гатчина», воспоминаниях и впечатлениях, связанных с ним. Рассказ не обошел вниманием трагический военный период дворца-музея.

Художник, ведущая изостудии «Спектр» села Гайдук, постоянный читатель библиотеки - Наталья Вайгант представила свои картины из циклов: «Букеты счастья», «Родные кубанские просторы», «Новороссийск морской». К удивлению и восторгу, Наталья оказалась и прекрасным рассказчиком, описавшем для читателей свою творческую жизнь с задорным юмором, оптимизмом и «поэтическими» изысками, позволившими лишний раз убедиться, что талантливый человек – талантлив во всем.

В процессе проведения ночи музеев заведующая библиотекой ответила на поступивший вопрос читательницы о рисунках, размещенных у себя за спиной во время видеовыступлений.

Читатель библиотеки Павел Соха, его супруга Виктория и сын Артемий представили видео песен в своем исполнении на местах боевой славы Новороссийского городского округа:

«Десятый наш десантный батальон», песня посвящена воздушном десанту 1943г. г. Гудзева (исполнена в с. Большие Хутора(Абрау-Дюрсо) г. Новороссийск «Бери шинель, пошли домой», Б. Окуджава, обелиск погибшим солдатам и офицерам воздушного десанта (04.02.43) с.Большие Хутора г. Гудзева (с. Абрау-Дюрсо). Тест из книги Г. Кольцевой "Новороссийск. История без пафоса"(2020г.) читает Соха Виктория. Карта местности прилагается в конце видеоролика. «На безымянной высоте», обелиск на братской могиле с. Кирилловка, г. Новороссийск. Текст из книги Г. Кольцевой «Новороссийск. История без пафоса» читает Соха Виктория. Соха Артемий «Варварство», М. Джалиль, читает у памятника «Непокоренным», где расстреляны дети (с. Гайдук) «Враги сожгли родную хату»,песня исполняется у памятника «Непокоренным» с. Гайдук, Здесь расстреляно около 7000 человек: женщин, детей, стариков-жителей города и поселка, а также пленных советских солдат. Соха Виктория «Если б не было войны». «Сопка Героев», линия немецкой обороны «Голубая линия» (Готенкопф), 45 км от Новороссийска. «Алёша», песня -официальный гимн г. Пловдива, Болгария. «Наш Алёша» - это народное название памятника Советскому солдату на Сопке Героев под Крымском. Высота памятника - 11 метров. Высота Сопки Героев- 121,4 метра Соха Виктория «Гляжу в озера синие». Песня исполняется на воинском мемориале «Сопка Героев».

Известный новороссийский художник Николай Аванесович Джанян– член Союза художников России, Творческого Союза художников, обладатель золотой медали 2013-го года за вклад в отечественную культуру, а также председатель Черноморского отделения Творческого Союза художников России, представил свои картины и рассказал о любимой картине из своего детства «41 год», написанной в 1978 году, но по-прежнему такой близкой и родной сердцу каждого патриота своей малой Родины.

Пост содержит рассказ о всей творческой семье художника и «интервью» с трехлетней внучкой.

В подборке видеофильмов «Соборы Санкт-Петербурга – знаки эпохи Российской Империи» читатели познакомились с крупнейшими соборами Санкт-Петербурга – мировым историческим наследием: Исаакиевским, Казанским, Сампсониевским и многими другими.

Писатель Вера Мир предоставила библиотеке свои авторские видео: обращение к ребятам, книгу «Апельсиновый суп» и песню «Вспомните, ребята». Кстати, её советы как стать писателем актуальны для всех творческих специальностей. Творчество Веры Мир - это новое направление в литературе, которое занимает особую нишу: располагается оно на стыке художественной литературы, психологии и философии.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

Видеоролик «Золотая хохлома-символ народного творчества», посвященный году народного творчества в России, в рамках мероприятия Ночь музеев 2020 была опубликована в социальных сетях библиотеки. Хохломская роспись - уникальная, самобытная отрасль русского народного творчества. В произведениях, созданных руками современных мастеров, оживает художественный опыт многих поколений талантливых токарей по дереву, резчиков и живописцев.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова

Свое участие в акции библиотекари связали с таким символом Победы, как Георгиевская ленточка. В аккаунтах социальных сетей были размещены:

Видеопрезентация «Символ эпохи победителей»- «лента» /История учреждения георгиевской ленты от 1796 года до наших дней/; Онлайн викторина /Вопросы о георгиевской ленте Видеопост /Стихи о Георгиевской ленточке/ Стих. «Георгиевская ленточка» (И. Растеряев)- читает И. Демержан, ученик 4 «В» кл. ТЭЛ. Виртуальный тур в музей Великой Отечественной войны 1941-1945 г. Москва.

Библиотека-филиал № 8:

Библиотека присоединилась к акции с рассказом о том, какие музеи можно посетить, сидя дома на карантине. За два месяца локдауна музеи успели создать массу интересного, а некоторые предоставляют прямо-таки уникальные возможности. Так, например, Московский Планетарий провел для виртуальных посетителей две экскурсии по своим самым популярным залам — «Лунариуму» и «Урании».

Отсутствие возможности пощупать экспонаты своими руками компенсируется увлекательным рассказом, который при самостоятельном посещении музея не всегда возможен. По этому же пути пошла и Третьяковская галерея: ее сотрудники выкладывают на свой канал в YouTube множество коротких и длинных лекций о любимых картинах.

К 75-летию Победы многие музеи создали совершенно уникальный контент. Так, например, Русский этнографический музей в Петербурге рассказал о том, как в годы войны сотрудники спасали фонд, и как в некоторых предметах сохраняется память о тех временах. Музей российских железных дорог подготовил рассказ о санитарных поездах времен Великой Отечественной, а также целую серию небольших рассказиков поменьше — например, о знаменитых теплушках. А музей лубка и наивного искусства устроил онлайн-выставку картин, посвященных войне. В сопровождающей выставку онлайн-лекции экскурсовод рассказала о том, какой предстает война глазами людей, бывших на передовой или воспринявших ее по рассказам родителей и собственным детским впечатлениям. Примитивность и детскость рисунка при этом не умаляет серьезности содержания.

>Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Для подписчиков социальных сетей был подготовлен видео фильм «Десять женщин со знаменитых картин». Это портреты Марии Лопухиной художника В.И. Боровиковского, портреты Жанны Самари П.О. Ренуара, а также Зинаиды Юсуповой русского живописца Валентина Серова и многих других. Ведь о самой картине мы знаем две вещи: ее автора, и возможно историю полотна. А вот о судьбах тех, кто смотрит с холстов, известно не так уж и много.

В видеоролике «Величайшие музеи мира» было рассказано о Государственной Третьяковской галерее, Британском музее, Национальном центре искусств Токио, музее Ватикана.

Также библиотекарями была создана и представлена виртуальная выставка картин символиста Михаила Врубеля. Подписчики познакомились с творчеством великого художника, который на стыке двух веков 19 и 20 столетий сумел в своих картинах почувствовать, передать и выразить суть, своего рода душу истории того времени, гораздо острее и ярче. В видеоролике картины под своими именами демонстрируются под тихую, приятную музыку. Зритель, созерцая картины великого художника, одновременно получает эстетическое наслаждение, слушая музыку.

Из предложенной презентация «Необычные музеи» подписчики узнали об уникальных музеях: музей - воды в Санкт-Петербурге; музей утюга в городе Переяславль - Залесский, музей огня в Москве и много еще особенных музеев в России.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако:

Символы Победы в Великой Отечественной войне для нашей страны имеют особое значение. Какие символы Победы можно назвать в первую очередь? Георгиевская ленточка, Знамя Победы, Вечный огонь, скульптура «Родина-мать зовёт!», песня «Священная война», красная гвоздика, и другие…Также, одним из символов Победы является военный плакат. Именно о нем было подробно было рассказано в аккаунте библиотеки в сети Инстаграм.

Великая Отечественная война перестроила на военный лад все стороны жизни советских людей. Художники вместе со всем народом встали в воинский строй, ведь важно было поднять боевой дух людей, повести их на борьбу, поддержать в трудную минуту и порадоваться успехам. Необходимость сделать это непосредственно и быстро послужило в годы войны основой для развития плакатного искусства.

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорье:

Вниманию подписчиков социальной сети Инстаграм была представлена презентация «Вещи, ставшие символом Советской Эпохи», состоящая из двух частей.

Первая часть посвящена символам школьной жизни. Вторая часть посвящена бытовым предметам Советской Эпохи (Сделано в СССР).

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской

В рамках акции был представлен видеопост «О проекте «Лица Победы» Музея Великой Отечественной войны». Народная мультимедийная экспозиция "Лица Победы" открылась в декабре 2019 года в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе (Музей Победы). Этот проект представляет собой исторический депозитарий – хранилище семейных историй об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Это более 150 миллионов фото и текстовых документов, более 150 миллионов судеб. И все эти истории и материалы открыты для каждого, кто помнит и чтит память героев. Для подробного ознакомления с Музеем Победы и его экспозициями была указана ссылка на его сайт https://victorymuseum.ru/ .

Акция в этом году проходила под общей темой "Символы эпохи победителей", поэтому своих подписчиков библиотекари познакомили со второй частью видео экскурсии к памятникам станицы Раевской под названием "Вечный огонь - символ памяти народа о 28 павших героях за свободу". Провела ее уроженка станицы, любитель истории, специалист Отдела помощи семье и детям "Новороссийского комплексного центра социального обслуживания населения" Иванова Галина Ивановна. Она рассказала о памятнике-символе «Вечный огонь», который стоит в центре станицы Раевской в парковой зоне. Всем участникам мероприятия было интересно узнать, что горящий огонь знаменует торжественную память о павших героях – раевчанах, борцах за свободу, за честь Родины, отдавших свою жизнь в разных фронтах во время Великой Отечественной войны.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской

Видео обзор «Символы советской эпохи в агитационных плакатах» рассказал подписчикам о самых распространенных средствах массовой агитации в советское время – плакатах.

При помощи плакатов талантливые художники выражали волю народа, призывали к определенным действиям, указывали на хорошие и плохие стороны жизни, воспитывали в людях чувство собственного достоинства, ощущение патриотизма и любовь к своей стране, своему народу.

Такие агитки можно было увидеть и на рабочих местах, и в общественных учреждениях, и в магазинах, и просто на улице на специальных стендах.

Сегодня эти плакаты - огромный культурный пласт, по которому можно изучать историю нашей страны.

Молодежная библиотека № 18 им. М. Горького:

Вниманию подписчиков был представлен видеоролик «Плакаты в годы Великой Отечественной войны». Видеоролик охватывает 1941-1945 годы. Ведь это своеобразные символы эпохи победителей.

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо:

«Самые необычные музеи мира»

В презентации представлены интересные музеи в Риме: музей макарон, Хорватии - музей несчастной любви и т.д.

Они сражались за Родину»

Вниманию читателей - подписчиков представлена презентация о писателях и поэтах фронтовиках Великой Отечественной войны, об интересных фактах из жизни и творчества, стихи в исполнении самих авторов.

Ночь музеев – 2020 прошла успешно и подарила нашим подписчикам замечательное настроение!

Источник: ЦГБ им. Баллиона