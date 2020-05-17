Прямой эфир «Добро есть,?братие, почитание книжное»

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В Российской Федерации День славянской письменности и культуры отмечают ежегодно 24 мая.

Этот праздник совпадает с днем святых Кирилла и Мефодия. Чтобы познакомиться с развитием православной книжной культурой отдел Краеведения приглашает на прямой эфир в социальной сети «Инстаграм» в рамках проекта по гармонизации межнациональных отношений «Библиотека – пространство толерантности» в формате интеллект-дайджеста «Добро есть,?братие, почитание книжное», приуроченный к этому особенному, государственно-церковному празднику.

Благодаря информативному рассказу вы познакомитесь с богатейшим историческим прошлым Кубани, в том числе и церковным. Узнаете о первых археологических христианских находках, о первых храмах, о выдающихся православных деятелях и литературе. Мало кто знает, что в середине 9 столетия у нас побывали и равноапостольные славянские просветители – братья Кирилл и Мефодий, и прошли они через всё российское Причерноморье от Тамани до седого Каспия, во время их миссии, к хазарскому Кагану.

Эфир будет интересен любителям истории, всем, кто связан с книгопечатанием, изучением или преподаванием русского языка, а так же написанием книг или стихов.

Проходит: 24 мая 2020 с 14:00 до 14:40

Источник: ЦГБ им. Баллиона