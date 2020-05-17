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«Этот день в истории»

16 мая ежедневная рубрика библиотеки-филиала №8  в социальных сетях была посвящена 110-летию поэтессы  Ольги Берггольц.

Женщина потрясающего мужества, голос которой, доносившийся из черных репродукторов ленинградского радио и читавший стихи удивительной силы, поддерживал ленинградцев все долгие годы блокады. Ольга Берггольц почти ежедневно выступала по радио, обращаясь к жителям осаждённого города Ленинграда. Её негромкий певучий голос, в котором слились боль, сострадание и героизм защитников Ленинграда, говорил правду о городе, ничего не сглаживая, не украшая.

Читателям было предложено пройти по ссылке в единственный  в России музей О.Ф. Берггольц

 Так же подписчики смогли услышать стих поэтессы, включив аудиофайл.

Источник: ЦГБ им. Баллиона

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Категория: Новости / Культура

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