«Этот день в истории»

/Культура/

16 мая ежедневная рубрика библиотеки-филиала №8 в социальных сетях была посвящена 110-летию поэтессы Ольги Берггольц.

Женщина потрясающего мужества, голос которой, доносившийся из черных репродукторов ленинградского радио и читавший стихи удивительной силы, поддерживал ленинградцев все долгие годы блокады. Ольга Берггольц почти ежедневно выступала по радио, обращаясь к жителям осаждённого города Ленинграда. Её негромкий певучий голос, в котором слились боль, сострадание и героизм защитников Ленинграда, говорил правду о городе, ничего не сглаживая, не украшая.

Читателям было предложено пройти по ссылке в единственный в России музей О.Ф. Берггольц

Так же подписчики смогли услышать стих поэтессы, включив аудиофайл.

Источник: ЦГБ им. Баллиона