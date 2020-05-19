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ИТОГИ КОНКУРСА " ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫ 2020"

Подведены итоги Всероссийского конкурса творческих работ учащихся детских художественных школ и художественных отделений школ искусств «Город моей мечты - 2020». 

В конкурсе приняло участие 1116 юных художников, обучающихся в 79 учебных заведениях из 69 городов и поселков Российской Федерации и Республики Беларусь. На очный этап конкурса было отобрано 699 работ из 78 школ участниц. 
Жюри конкурса определило победителей и лауреатов, ими стали 126 участников в разных номинациях и возрастных категориях.
ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ЛАУРЕАТАМИ конкурса стали учащиеся ДХШ им.С.Д.Эрьзя:
1 место - Жидков Ярослав, 13 лет. «Древний Стамбул». (Преп. Шаповалова Ирина Викторовна);
2 место - Латка Анна, 13лет. «Константинополь». (Преп.Шаповалова Ирина Викторовна);
2 место - Цыба Диана, 15 лет. «Тибетский Храм». (Преп. Шаповалова Ирина Викторовна); 
2 место - Швец Евангелина, 9 лет. «Подводный город». (Преп. Петросян Гретта Грайровна);
Лауреат - Стригун Злата, 8лет. «Подводный город будущего». Преп. (Петросян Гретта Грайровна). 
От всей души поздравляем и гордимся нашими талантливыми учениками и профессиональными педагогами!
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Категория: Новости / Культура

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