Представлен комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах»

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В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на портале Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина Управления делами Президента Российской Федерации открыт уникальный информационный ресурс, представляющий первую часть комплекса оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах».

Организаторами проекта, в соответствии с Перечнем поручений по реализации Послания Президента России Федеральному Собранию 15 января 2020 года, выступают Росархив, Управление делами Президента Российской Федерации и Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина.

Росархив при участии архивных служб МИД России, Минобороны России, ФСБ России, СВР России организовал (на основе отечественных, трофейных и зарубежных архивных фондов) оцифровку документов, отражающих предысторию Второй мировой войны, её ход и итоги. Материалы будут в течение ряда лет размещаться на портале Президентской библиотеки.

Первая часть комплекса посвящена предыстории Второй мировой войны и охватывает период с января 1933 г. по 31 августа 1939 г. В неё включено более 1700 архивных документов, фотографий, фрагментов кинохроники; почти половина из них публикуется впервые. Ресурс организован по хронологическому принципу, документы сгруппированы по годам (с 1933 по 1939-й).

Президентской библиотекой, при поддержке ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами Президента Российской Федерации, выполнена модернизация программно-аппаратного комплекса, организован свободный доступ к ресурсам проекта для пользователей со всего мира.

Все оцифрованные документы снабжены архивным описанием на русском и английском языках.

Материалы проекта отражают поэтапный отказ Германии от условий Версальского договора, ускоренную милитаризацию Третьего рейха и его переход к политике неприкрытой агрессии. Документы также раскрывают политику «умиротворения» Германии западными державами с момента прихода к власти нацистов до нападения Германии на Польшу. Благодаря вводимым в широкий научно-общественный оборот архивным материалам новое освещение получают дискутируемые и востребованные сегодня как в академической науке, так и в исторической публицистике темы: попытки построения системы коллективной безопасности в Европе, аншлюс Австрии, «Мюнхенский сговор» и предательство западными державами Чехословакии, расчленение и ликвидация чехословацкого государства, отношения между гитлеровской Германией и Польшей, неудача Московских переговоров представителей СССР, Англии и Франции о совместном противодействии германской агрессии, заключение советско-германского пакта о ненападении (сам договор о ненападении между СССР и Германией также публикуется).

Посетители ресурса смогут, в частности, ознакомиться со следующими малоизвестными документальными свидетельствами, отражающими позиции Советского Союза и других государств в период «вползания в войну».

В программной речи Гитлера на совещании с руководителями рейхсвера 3 февраля 1933 г. (публикуется агентурный материал – перевод протокольной записи) изложены установки нацистов по «спасению» Германии и преобразованию Европы под её началом. Уже тогда, на заре своего правления, Гитлер откровенно озвучивает ключевые тезисы своей внутри- и внешнеполитической программы: отказ от демократии и установление диктатуры, «искоренение марксизма», «расширение германской территории», «экспансия германского народа, целью которой будет, вероятно, восток» («Однако, германизация населения завоеванной земли невозможна. Можно германизировать только территорию. Нужно… безоговорочно выслать несколько миллионов человек»).

Служебная записка руководителей советской военной разведки Я.К. Берзина и А.М. Никонова начальнику Штаба РККА А.И. Егорову с приложением докладов о соотношении военных сил государств версальской и антиверсальской группировок и о значении «данцигского коридора» (16 мая 1933 г.) позволяет оценить высокий уровень советской стратегической аналитики и прогнозирования. Отмечена решающая важность для Германии «довооружения и военизации населения», что позволит в дальнейшем приступить к «ревизии Версальского договора»; констатируется двойственная позиция Англии, которая «пытается изобразить из себя державу, стоящую выше всяких группировок и стремится взять на себя роль арбитра»; обращается внимание на проблему «данцигского коридора», из-за которого может вспыхнуть война в Европе (именно ситуация вокруг вольного города Данциг в 1939 г. привела к фатальному обострению германо-польских отношений).

Агентурный материал советской военной разведки «Тайные предложения Гитлера английскому правительству» (не позднее 4 июля 1933 г.) сообщает о закулисных консультациях руководства Германии и Великобритании. Фюрер предлагал «помочь английскому правительству в его борьбе с большевистской опасностью», взамен требовал «освобождения от уз Версальского договора». Гитлер заявлял, что в случае войны против СССР в союзе с Британией, Германия сможет выставить корпус численностью в два миллиона человек. Предложения о дружбе и союзе благосклонно рассматривались МИД Великобритании, велись переговоры также об англо-германском хозяйственном соглашении, с перспективой «раздела русского рынка» после «изменения политического положения в России».

Аналитическая записка 4-го Управления Штаба РККА «Военные итоги режима Гитлера (на 1 января 1934 г.)» (не позднее 22 февраля 1934 г.) cодержит подробный анализ мероприятий гитлеровцев по «довооружению» Германии, её ускоренной милитаризации.

Письмо советского военного атташе в Польше Н.А. Семенова от 13 декабря 1934 г. содержит любопытное приложение – запись из дневника корреспондента ТАСС о воинственных настроениях среди польского генералитета – о тостах, поднимаемых высшими офицерами

во время дружеского застолья: за союз Польши с Германией и Японией; за то, чтобы польская дивизия получила орден за взятие Киева.

Статья заместителя наркома обороны СССР М.Н. Тухачевского «Военные планы Гитлера» с собственноручной правкой И.В. Сталина (29 марта 1935 г.) представляет попытку спрогнозировать направления германской экспансии в Европе: «Восток» или «Запад»? Примечательно, что Сталин поправляет Тухачевского, отмечая, что «антисоветское острие» «империалистических планов Гитлера» является удобной ширмой для прикрытых реваншистских планов на Западе (Бельгия, Франция) и на юге (Познань, Чехословакия, аншлюс)».

Письмо МИД Франции от 4 апреля 1935 г. о публикации парижским еженедельником «Экуте-муа» секретного германо-польского договора от 25 февраля 1934 г., с приложением текста договора позволяет оценить один из самых спорных моментов предвоенной истории – активные контакты руководства Польши и нацистской Германии. Представляемый документ известен также как «секретный протокол к пакту Гитлера-Пилсудского». Им, в частности, предусматривалось, что «польское правительство обязуется обеспечить свободный проход германским войскам в случае, если эти войска будут призваны ответить на провокацию, исходящую с Востока или Северо-востока» [т.е. в случае вооружённого конфликта с Советским Союзом].

Аналитическая записка Разведупра РККА «Экономическое значение Юго-Восточной Европы и Прибалтики для германского империализма» (не позднее 26 марта 1936 г.) содержит важные выводы относительно основного направления германской экспансии – это европейский юго-восток, установление господства над которым способно существенно укрепить стратегические позиции Германии.

Донесение начальника Разведупра РККА С.П. Урицкого наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову «О демонстрации румынских фашистов против республиканской Испании» (14 февраля 1937 г.) освещает эпизод, показывающий схожесть политико-идеологической ориентации польского и нацистского руководства: в посмертном чествовании погибших румынских добровольцев, сражавшихся на стороне Франко, принимали участие рейхсканцлер Германии А. Гитлер и министр иностранных дел Польши Ю. Бек, которые «возложили венки на гроб убитых офицеров»;

Служебная записка заместителя начальника РУ РККА А.Г. Орлова наркому обороны СССР К.Е. Ворошилову с приложением сборника материалов (24 января 1939 г.) включает агентурные данные по некоторым важным событиям в международной сфере накануне Второй мировой войны. Это, в частности, подготовка визита Ю.Бека в Германию (в ходе которого Беку было сказано, что «Польша имеет только одну великую державу, к которой она может примкнуть, – Германию»), переговоры министра иностранных дел Германии И. Риббентропа с французским коллегой министром иностранных дел Франции Ж. Боннэ в Париже (Риббентропом было заявлено, что «лучшей гарантией для Чехословакии являются дружеские отношения её к Германии», а Франция «должна порвать свою связь с Польшей и Советским Союзом»). Показательны сведения об откровениях нового польского посла в Иране: «через несколько лет Германия начнёт войну против СССР; Польша добровольно или по принуждению поддержит её. В случае указанного конфликта, Польше выгоднее стать на германскую сторону». Посол собирался «всю свою деятельность… направить к убеждению персов и афганцев в необходимости активизации их роли в будущей войне против СССР». Приводятся также оценки перспектив разгрома СССР германскими военными представителями в Варшаве; сообщается о роли Италии в проекте создания Прикарпатской Украины; анализируется германская интервенция в Испании во время Гражданской войны.

Участники проекта: Историко-документальный департамент Министерства иностранных дел России, Управление регистрации и архивных фондов Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Архивная служба Вооруженных Сил Российской Федерации, Российский государственный архив социально-политической истории, Российский государственный военный архив, Российский государственный архив кинофотодокументов, Государственный архив Российской Федерации, Российский государственный архив экономики, Архив внешней политики Российской империи, Архив внешней политики Российской Федерации, Архив Президента Российской Федерации, Архив Службы внешней разведки Российской Федерации, Центральный архив Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации.

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки