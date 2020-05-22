Онлайн акция «Читаем Пушкина – 2020» в Новороссийске набирает обороты

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

21 мая к поэтическому онлайн-марафону присоединились два новых участника. Это новороссийская поэтесса, член клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ», учитель - Васильева Любовь Семеновна, а также юный читатель библиотеки - Москаленко Александр. Для подписчиков были прочитаны: отрывок из оды «Вольность» и стихотворение «Туча».

Видеозаписи были размещены в социальных сетях Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона (Instagram, ВКонтакте).

Электронный читальный зал Баллионовской библиотеки предложил подписчикам вспомнить сказочные образы, которые встречаются в стихах А.С.Пушкина и перенестись в мир лукоморья, добрых и злых духов, выложив для просмотра созданный специально ко дню рождения поэта мультфильм.

Авторы: Кулаков Алексей, 10 лет – СОШ №10 г. Новороссийск, Назаренко Е.А. – библиотека им. Э.Э. Баллиона, Электронный читальный зал, при поддержке МБУ ДО ЦДО ИРЦ «Школьник-2» Анимационная студия «Жёлтый крокодил» г. Новороссийск, Краснодарский край.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

Опубликован видеопост стихотворения А.С. Пушкина «Погасло дневное светило».

В 1820 г. за свои вольнолюбивые стихотворения А. С. Пушкин был отправлен в южную ссылку. Этот период стал совершенно особенным в творчестве поэта. Неизвестные ему картины южной природы причудливым образом переплелись с собственными раздумьями и переживаниями. Пушкин сообщал брату, что написал стихотворение «Погасло дневное светило (август 1820 г.).

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

Опубликован пост «У каждого свой Пушкин».

Литературно-поэтическая «пушкиниана» очень обширна, свои стихи Александру Сергеевичу посвящали многие поэты. Стоит назвать лишь такие имена, как М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Плещеев, добавить к ним А. Блока, В. Маяковского, С. Есенина, Н. Рубцова, Д. Самойлова, Б. Окуджаву, М. Цветаеву, А. Ахматову, Ю. Друнину, Н. Матвееву и многих-многих других, чтобы почувствовать «вес» этого поэтического «Венка» обожания, преклонения, уважения к великому поэту Пушкину.

Вниманию подписчиков стихотворение Н. Матвеевой «Пушкин».

Библиотека-филиал № 8:

Юная участница акции Арина Арнаутова зачитала отрывок из произведения А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне лебеди».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Опубликовано видео юной читательницы библиотеки Желтиковой Лилии, где она читает отрывок из произведения А.С. Пушкина "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях".

Источник: ЦГБ им. Баллиона