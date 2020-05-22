Прямой эфир «Молодежь против СПИДа»

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В прямом эфире социальной сети Инстаграм на странице Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона состоялось информационно-познавательное мероприятие «Молодежь против СПИДа», приуроченное ко Дню памяти жертв СПИДа.

Напомним, что это день отмечается ежегодно в третье воскресенье мая.

Мероприятие началось с рассказа ведущей о Дне памяти жертв СПИДа. Библиотекарь говорила об истории этого дня, а также о его целях и задачах. Затем в прямом эфире состоялась демонстрация информационного видеоролика «Что такое ВИЧ/СПИД?», рекомендованного к просмотру Центром профилактики и борьбы со СПИДом № 4 города Новороссийска.

Во второй части мероприятия состоялось онлайн-обсуждение термина «здоровье», правил здорового образа жизни. Ведущая напомнила участникам прямого эфира, что здоровье - это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не только

отсутствие болезней. После назвала основные правила здорового образа жизни. В числе таковых: физическая активность, правильное питание, полный отказ от вредных привычек, гигиена, режим дня, закалка, предпочтение живого общения виртуальной реальности и, конечно же, положительные эмоции.

Завершилось мероприятие простором интересных Инстаграм-аккаунтов о правильном питании, йоге, положительных эмоциях. Подписавшись на эти странички, можно черпать вдохновение и уверенно следовать всем правилам здорового образа жизни.

Источник: ЦГБ им. Баллиона