Прямой эфир «Кино и литература. Экранизации и их влияние на произведения»

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Не секрет, что экранизации книг часто отличаются от оригинала. В кино нужен другой темп подачи, из-за чего исчезают текстовые описания, размышления героев и многие другие художественные приёмы.

Но иногда бывает так, что при переносе истории на экран сценаристы и режиссёры также существенно меняют характеры персонажей, сюжет или развязку.

21 мая библиотека-филиал №4 им. А.С. Пушкина организовала прямой эфир в социальной сети «Одноклассники» на тему «Кино и литература. Экранизации и их влияние на произведения».

Ведущая показала удачные экранизации книг, разобрала яркие заблуждения из популярных экранизаций, рассказала о том, почему экранизировать книгу очень сложная задача для режиссера. И наглядно разобрала на примере недавних экранизаций факт искажения книги, и возможности фильма дополнить и помочь понять книгу.

Источник: ЦГБ им. Баллиона