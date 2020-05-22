Библиотеки Новороссийска в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Ежедневное информирование в рамках акции #этот_день продолжается.

Так сотрудники отдела массовой работы разместили интересный пост о романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». В публикации речь шла о том, как были написаны первые строки к произведению.

21 мая - отмечается День Тихоокеанского флота ВМФ России. В рубрике #этот_день подписчики библиотеки узнали историю этого праздника, а также его историческое значение.

Баллионовская библиотека поддерживает краевую акцию #Акция_ЛюдивБелыхХалатах. Опубликована первая публикация, которая рассказала подписчикам о книге «Когда дыхание растворяется в воздухе” Пола Каланити. Это пронзительная, трогательная книга, которую автор не смог закончить.

Цикл публикаций в рамках акции #смотрим_мир продолжает пост в социальной сети ВКонтакте. Это публикация о Египетской библиотеке «Александрина», которая открылась в 2002 году на месте уничтоженной два тысячелетия назад библиотеки. «Александрина» стала гордостью и одной из достопримечательностей Египта.

Публичный центр правовой информации Центральной библиотеки им. Э.Э. Баллиона продолжает знакомить своих читателей с последними актуальными правовыми новостями.

И по традиции, в этом выпуске:

Обеспечение регионов автомобилями скорой помощи и школьными автобусами предлагается включить в нацпроекты; Президент РФ дал ряд поручений в связи с завершением единого периода нерабочих дней; Работающим гражданам старше 65 лет продлили больничные листы; Рестораторы предлагают открыть летние веранды ресторанов и кафе и разрешить доставку алкоголя; Работу за компьютером исключили из числа вредных факторов для медосмотров работников; Внесены изменения в правила предоставления отсрочки по уплате налогов; Для назначения выплаты страховки инфицированным COVID-19 медработникам утвержден специальный перечень заболеваний; Разработаны "антикоронавирусные" рекомендации по работе на пассажирском воздушном, водном и автомобильном транспорте; Минэкономразвития России предлагает уточнить пределы уголовной ответственности за преступления в отношении охраняемой компьютерной информации.

Обзор подготовлен благодаря нашим партнёрам - Справочно-правовая система КонсультантПлюс и ГАРАНТ.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

Был опубликован пост о необычном празднике. Именно сегодня, день музы и вдохновения! Замечательный день для всех творческих людей. Муза в прошлом и настоящем всегда ассоциировалась с источником вдохновения для творцов. Художники, окрыленные своей музой, писали гениальные полотна, музыканты создавали божественную музыку, поэты посвящали музам свои лучшие творения. Сегодня муза также посещает творческих людей, муз не стало меньше.

Библиотека-филиал № 8:

В ежедневной рубрике «Этот день в истории» опубликовано два информационных поста.

Один из них был посвящен Альбрехту Дюреру, выдающемуся художнику немецкого Возрождения. Он родился 21 мая 1471 года, 549 лет назад. Несмотря на то, что прошло уже больше полутысячи лет, его творчество всё еще поражает невероятно тщательностью, точностью и реалистичностью изображения. А его достижения в области гравюры определили развитие этого вида искусства на столетия вперед.

Второй пост рассказывал о знаменитом французском кладбище Пер-Лашез, на котором захоронено множество выдающихся деятелей культуры. Сейчас это одно из самых известных и больших кладбищ в мире, ежегодно его посещает более 2 млн человек, желающих почтить память замечательных личностей. Однако в начале 19 века (кладбище было открыто 21 мая 1804 года) оно совершенно не пользовалось такой известностью, и французские власти для привлечения внимания даже устроили перезазоронение на нем Мольера, Лафонтена и средневековых возлюбленных Абеляра и Элоизы.

Сейчас это целый город с аллеями, огромным количеством деревьев и домами-усыпальницами. Для парижан он уже давно стал просто парком для прогулок и местом для отдыха.

Источник: ЦГБ им. Баллиона