Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий – «основатели нашей письменности и нашего просвещения»

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24 мая во всех славянских странах отмечается ежегодный праздник, День славянской письменности и культуры, восходящий к чествованию с 1863 года Русской православной церковью святых равноапостольных Кирилла и Мефодия – просветителей славян, проповедников православия, создателей в 863 году славянской азбуки.

В 1985 году в СССР, когда отмечалось 1100-летие со дня кончины Мефодия, день 24 мая был провозглашён праздником славянской письменности и культуры. С 1986 года центрами торжеств становились разные российские города, а 30 января 1991 года постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР День славянской письменности и культуры получил государственный статус, став единственным в России государственно-церковным праздником.

«Это день, празднуемый всею образованною Россиею и всеми славянскими народами. Едва ли найдётся имя более популярное и известное всем им, чем имя Кирилла и Мефодия… Мы вспоминаем о них, как о первоучителях всех Славян, как о изобретателях той самой азбуки, которою мы с некоторыми изменениями пользуемся до настоящаго времени», – отметил в своей речи «Очерк жизни и деятельности славянских первоучителей Кирилла и Мефодия» учёный и педагог Пётр Мельгунов. Включающее эту речь издание «Сведения о частной гимназии Фр. Креймана в Москве» (1869), другие многочисленные научные труды, посвящённые жизни и деятельности этих просветителей и тайнам церковно-славянской азбуки, а также видеолекция доктора филологических наук Дмитрия Романова «К истории кирилло-мефодиевской письменности в России» доступны на портале Президентской библиотеки в коллекциях« Русский язык» и «Кирилл и Мефодий – славянские просветители».

Братья, происходившие из знатной болгарской семьи христиан из города Салоники (Солуни) в Македонии и получившие хорошее образование, посвятили свои жизни распространению православия среди славянских народов. Огромная их заслуга в том, что, давая славянам возможность молиться и читать церковные книги на их родном языке, они создали первую славянскую азбуку, по имени младшего из них Кирилла (до пострига в монахи – Константина) названную кириллицей.

Как сказал профессор Евгений Голубинский в своей речи «Святые Константин и Мефодий, первоучители славянские» (1885), «…возъиметь мысль и ревность, и иметь мужество составить азбуку и сделать перевод книг, когда никто об них не думал, когда никто не находил их нужными, когда все были против них, с этой стороны совершённое Константином дело действительно есть великое дело и его заслуга для нас – Славян, действительно есть великая заслуга». И далее: «Первыя слова, которые были написаны на славянском языке и славянскими буквами, были начальныя слова Евангелия Иоанна: „Искони бе Слово, и Слово бе от Бога, и Бог бе Слово…“».

Профессор Константин Зеленецкий в работе «О языке церковно-славянском, его начале, образователях и исторических судьбах» (1848) писал, что большинство учёных «…принимали решительно, что всей своею грамотностью и письменностью Славяне обязаны Кириллу и Мефодию и что до этих первоучителей, „светильников миру“, как говорит Четия, у них ничего не было, в этом отношении».

Славяновед, историк Александр Гильфердинг в разделе «Кирилл и Мефодий» I тома «Собрания сочинений» (1868) подчёркивал, что «…Кириллу и Мефодию действительно принадлежит наша, всенародная славянская грамота, что действительно они основатели нашей письменности и нашего просвещения».

Азбука, давшая славянам письменность и дальнейшее развитие культуры, явилась не просто практическим, узко прикладным делом. Гильфердинг продолжает: «На пороге исторической жизни Славянского племени эти люди стоят предвестниками его духовного единства…».

В Болгарии церковная традиция празднования дня «Солунских братьев» восходит к XI веку, а сейчас это официальный болгарский национальный праздник – День болгарского просвещения, культуры и славянской письменности.

В Северной Македонии официальные названия праздника – День всеславянских просветителей и учителей или День святых солунских братьев святых Кирилла и Мефодия.

В Чехии и Словакии День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия (праздник славянской письменности) отмечают 5 июля – в день их прихода в Моравию – торжественными богослужениями в церквях. Как и в России, это единственный государственно-церковный праздник.

По словам профессора Голубинского, «великие люди посылаются Богом народам, чтобы они совершали б?льшее или меньшее на благо последних. В свою очередь народы обязуются благоговейно хранить

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки