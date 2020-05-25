Прямой эфир «Истоки родного слова»

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И вновь в прямом эфире социальной сети Инстаграм на страничке Центральной городской библиотеки им. Э. Э. Баллиона 24 мая состоялся прямой эфир, посвященный Дню славянской письменности и культуры.

Сотрудник отдела массовой работы представила слушателям презентацию под названием «От знаков к буквам, от бересты к страницам…». В программе информационно-познавательной встречи было знакомство с историей родного языка, обсуждение значимых фактов появления и развития письменности и культуры на Руси, а также дополнительный блок, посвященный жизни святых Кирилла и Мефодия.

Так участники трансляции узнали, что братья родились в греческом городе – Салоники. Их отец был успешным офицером и служил в провинции при ее наместнике. Кирилл родился в 827 году, а Мефодий в 815 году. Братья прекрасно владели как греческим, так и славянским языком.

Затем речь шла об их жизни до принятия монашества, о просветительской деятельности Мефодия и, конечно же, о создании славянской азбуки.

Завершилась трансляции ответами на вопросы зрителей и поздравлением.

Источник: ЦГБ им. Баллиона