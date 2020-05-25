Всекубанская Пушкинская акция объединяет читателей всех возрастов!

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

В День славянской письменности и культуры ряды участников акции пополнились.

Сначала была опубликована запись с участием Ульяны Ермолаевой (4 года 6 месяцев). Несмотря на столь юный возраст, Ульяна уже умеет читать, и подписчики в этом убедиться. Мама Ульяны прислала видеоролик, в которой ее доченька читает сказку о царе Салтане. Получилось очень трогательно!

Затем юный участник (6 лет) клуба старожилов и хранителей истории «ИСТОКИ» - Дмитрий Москаленко прочитал отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Румяной зарею покрылся восток».

Многие произведения Александра Сергеевича широко известны, но нет единого мнения о том, какие стихотворения у поэта лучшие. Стихи Пушкина и произведения в прозе включены в школьную программу, по ним ставят спектакли и снимают фильмы.

Юный читатель Платон Кутателадзе представил на конкурс чтецов «Стихами Пушкина заговорил весь мир», который проводится в рамках Всекубанской акции «Читаем Пушкина-2020», отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» «У Лукоморья дуб зелёный», который для многих превратился в короткую, волшебную сказку Пушкина с крылатыми и запоминающимися стихами.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

В рамках рубрики «У каждого свой Пушкин» информационный пост

«Орест Адамович Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827».

Портрет Пушкина написан Орестом Кипренским почти одновременно с работой другого выдающегося русского портретиста, Василия Тропинина, и отличается большей торжественностью и тщательностью проработки деталей.

Именно портрет Пушкина авторства Кипренского стал своего рода «каноническим» изображением поэта: по этому портрету Пушкина

узнавали современники на улицах, его счёл наиболее похожим из существующих отец поэта Сергей Львович. Наконец, сам Пушкин признавал высокий уровень сходства. Это не просто прижизненный портрет Пушкина. Поэт не только нашел время, чтобы позировать художнику, но после еще и зарифмовал свой удовлетворенный и чуть кокетливый отзыв в стихотворении «Кипренскому».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Юная читательница библиотеки Надеждина Вероника, ученица 4 класса СОШ № 28, прочитала отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Поэма «Руслан и Людмила» считается одной из самых популярных творений Пушкина, и каждый ребенок знает строки из этого творения.

Источник: ЦГБ им. Баллиона