Прямой эфир в рамках проекта по гармонизации межнациональных отношений «Библиотека – пространство толерантности» в формате интеллект-дайджеста «Добро есть,?братие, почитание книжное»

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В День славянской письменности и культуры с целью поддержания и изучения истории родного языка, популяризации чтения и раскрытия глубоких книжных традиций на Кубани отдел Краеведения Баллионовской библиотеки 24 мая провёл прямой эфир в социальной сети Instagram «Добро есть, братие, почитание книжное» в формате интеллект-дайджеста с обзором литературы.

По традиции, эфир был насыщен интересными краеведческими фактами: зрители узнали, что в конце 50-х начале 60-х годов 9 столетия побывали на кубанской земле равноапостольные славянские просветители – братья Кирилл и Мефодий, и прошли они во время их миссии через всё российское Причерноморье от Тамани до седого Каспия, направляясь к хазарскому Кагану. Этот факт известен не многим и тем ценнее рассказ библиотекаря, который помог расширить знания гостям онлайн встречи.

Конечно же, основной упор был сделан на знакомство с библиотечной культурой края. Библиотекарь рассказала о зарождении первых книжных храмов и роли православных библиотек в просвещении населения Кубани. Участники эфира узнали, что именно православные библиотеки способствовали нравственному воспитанию, духовному просвещению, образованию детей и взрослых.

Не обошлось и без книжной составляющей: обзор литературы из фонда отдела Краеведения раскрыл интересные книжные издания, в числе которых художественные книги Петра Макаренко, исторические сборники о развитии культуры в крае М. Ю. Горожаниной, пособия, содержащие информацию обо всех действующих в настоящее время православных монастырях и подворьях на территории Краснодарского края. Словом, обзор книг был насыщен книжными изданиями, которые будут полезны всем любителям истории и краеведения.

Благодаря емкому и объемному рассказу библиотекаря, участники эфира открыли для себя много новых краеведческих фактов о развитии библиотек, книжной культуры и становлении родного языка на территории Краснодарского края.

Источник: ЦГБ им. Баллиона