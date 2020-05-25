Библиотеки в социальных сетях

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Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием просветителей славян, создателей славянской азбуки - Кирилла и Мефодия.

В честь этого события был опубликован информационный пост об этом событии

В связи с тем, что подписчики в социальных сетях интересуются возобновлением работы библиотек Новороссийска, был создан информационный пост о продлении губернатором Краснодарского края карантина до 6 июня. При этом пост был оформлен в стиле «скучающего» флешмоба.

24 мая отмечается 80 лет со Дня рождения русского и американского поэта, эссеиста, драматурга, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе 1987 года Иосифа Бродского. В связи с этим событиям в рамках рубрики «Этот день» появился тематический пост.

Баллионовская библиотека поддерживает краевую акцию «Время читать». В связи с чем, в Инстаграм появился тематический пост – призыв к чтению.

Заключительный пост появился в социальной сети ВКонтакте в рамках акций «Литературный совет» и «Цитаты из книг». На этот раз публикация была посвящена детству, любимым книгам и фантазиям.

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

Ко Дню славянской письменности и культуры опубликована онлайн-викторина, приуроченная к празднику. Славянская письменность была создана в IX веке, около 863 года.

Истоки славянской письменности возвращаются к Святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию, которые принесли на славянскую землю письменность, тем самым приобщили многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре.

Библиотекари предложили подписчикам проверить свои знания в области славистики, ответив на несколько несложных вопросов.

К 115-летнему юбилею со дня рождения М. Шолохова опубликован информационный пост. Весь мир знает его как писателя – лауреата Нобелевской премии, а также других зарубежных и советских премий и почетных званий. Многим он известен как общественный деятель, орденоносец, человек, во многих отношениях примечательный.

Михаила Шолохова по праву можно назвать гением. Он – достояние не только донской земли, но и всего человечества…

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

Опубликован видеопост-викторина ко Дню славянской письменности и культуры.

Ежегодно 24 мая весь славянский мир торжественно отмечает День славянской письменности и культуры. По решению ЮНЕСКО, 863 год – признан годом создания славянской азбуки. 24 мая – день памяти Кирилла и Мефодия – становятся в России всенародным праздником славянской культуры.

Теперь, благодаря Дню славянской письменности и культуры, мы можем вспомнить: откуда наши письмена, откуда книги, библиотеки и школы, откуда произросло литературное богатство Руси?!

К 190-летию со дня рождения русского художника А.К. Саврасова- видео пост «Мастер русского реалистического пейзажа.»

«Без воздуха пейзаж – не пейзаж! Сколько в пейзаж березок или елей ни сажай, что ни придумывай, если воздух не напишешь – значит пейзаж дрянь.» (Саврасов А.К.)

Для нас сегодня Алексей Кондратьевич саврасов – художник не одной, а многих и многих прекрасных картин. Его «Вид на кремль в ненастную погоду», «Пейзаж с рекой и рыбаком», «На Волге», «Ветлы у пруда» и другие стоят рядом с прославленным пейзажем «Грачи прилетели».

К 115-летию со дня рождения советского писателя, лауреата Нобелевской премии М.А. Шолохова - «Великий сын Дона» - видеопост и конкурс по произведениям М. Шолохова.

Библиотека-филиал № 8:

Посты ежедневной рубрики «Этот день в истории» были опубликованы в соцсетях ВКонтакте и Instagram.

24 мая оказалось богато на праздники и дни рождения. Один из праздников - День славянской письменности и культуры. Это единственный в нашей стране церковно-государственный праздник. Он связан с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки.

Опубликован отрывок из увлекательного обучающего видео «Русский язык за 18 минут», выпущенного совместно проектом Arzamas и издательством Яндекса.

Целиком фильм можно посмотреть на видеоканале YouTube.

24 мая — день рождения сразу двух Нобелевских лауреатов по литературе, и оба они русские писатели. В 1905 году на Дону родился Михаил Шолохов. «Самый советский» – а по сути, единственный лауреат Нобелевской премии по литературе из СССР, получивший ее не вопреки позиции советской власти, а при ее поддержке. В 1940 году в Ленинграде появился на свет Иосиф Бродский — «тунеядец и антисоветчик», принудительно выдворенный из СССР и не вернувшийся в Россию, когда не просто «стало можно», но и настоятельно звали.

Поэзия Бродского славится тем, что просто, звонко и с силой, неподвластной времени и моде, задевает тончайшие струны человеческой души. Она учит сопереживать, не драматизируя. Любить, не требуя ничего взамен. Жить, не жалея ни о чем. Наглядной

иллюстрацией этому служит это видео, где девочка читает "Балладу о маленьком буксире" и к концу не может сдержать рыданий.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Видеопутешествие по страницам истории появления современной письменности и культуры «День славянской письменности и культуры» приурочено к празднику.

Экскурс сопровождался показом изображений древних рукописей, папируса, первых книг. Письменность обессмертила мысль человека, она дала возможность человечеству выразить их на бумаге и сделать достоянием своих потомков. Люди всегда стремились сохранить тексты – неважно, на папирусах, табличках или бумаге и собирать их в одном месте, в основном при храмах и монастырях. И только, когда распространилось книгопечатание, они стали собственно – библиотеками.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького:

Михаил Александрович Шолохов – советский писатель, обладатель Нобелевской премии по литературе, автор таких известных произведений как «Тихий Дон» и «Поднятая целина».

Об основных этапах жизни писателя, о его детских годах, семье, жене, творчестве идет речь в видеоролике «В краю М. Шолохова

В День славянской письменности и культуры подписчики библиотеки из видеоролика «Язык предков исчезнуть не может» узнали, что просветители Кирилл и Мефодий создали первую славянскую азбуку, которой мы пользуемся по сей день, что азбука получила свое название от имени младшего из братьев, кириллица, и что пользуясь созданной азбукой, братья выполнили перевод с греческого языка Священного Писания и ряда богослужебных книг.

Источник: ЦГБ им. Баллиона