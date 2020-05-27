СЕНСАЦИЯ! Disney готовится загребать бабло

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По данным веб-сайта IndieWire, недавно компания пережила потерю спин-оффа картины "С любовью, Саймон", который перешёл к стриминговому сервису Hulu ("Не те парни", "Беглецы").

Казалось бы, провал... Однако на днях студия Pixar ("Тайна Коко", "ВАЛЛ-И") анонсировала мультфильм для платформы Disney+.

Короткометражка "Out" повествует о молодом парне Греге, который не может открыться родителям по поводу своей ориентации. Он собирается уехать в большой город жить со своим парнем. Внезапно, заявляются родители Грега, дабы помочь ему с переездом. Парень решает спрятать доказательство своих интересов в виде фото счастливой пары в рамке. Но, вдруг, он меняется телами со своим псом. И теперь ему в такой ситуации необходимо проявить всю прыткость, чтобы мама не добралась до фотографии. Только вот, к удивлению Грега, она, кажется, уже обо всём догадалась.

Это может шокировать, но в мультфильме режиссёр Стивен Клэй Хантер запечатлел даже поцелуй пары. Что, своего рода, революция, ведь это первый анимационный фильм такого рода. На рынке стриминговых сервисов, которые появились только недавно, этот ход позволит Диснею выбиться вперёд.

А что думают наши читатели по этому поводу?

Автор: Марк Тютюнник