Организация поздравлений детей с ограниченными возможностями здоровья

/Культура/

Специалисты учреждении? культуры совместно с администрациеи? города-героя Новороссийска готовы радовать и дарить хорошее настроение даже в условиях режима самоизоляции.

Аниматоры в ярких костюмах поздравляют ребят с ОВЗ с Дне?м Рождения и Дне?м защиты детеи?. Не смотря на все трудности, каждыи? ребе?нок заслуживает праздник. Мы выражаем огромную благодарность нашим сотрудникам за их добрые сердца и достои?ныи? уважения поступок. Деи?ствительно, меры самоизоляции даются нелегко, и такое домашнее поздравление сможет не только внести разнообразие в условия карантина, но и доказать, что люди готовы помогать и поддерживать друг друга изо дня в день, в самых сложных жизненных ситуациях. Мы всегда стараемся подарить друг другу частичку доброты, сделать наступивший день лучше.

Сеи?час особенно важно поддерживать тех, кто в этом нуждается, помогать им и любить. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья нуждается в особенном праздновании Дня Рождения и Дня защиты детей, ведь у него в жизни так мало общения. Поздравляя, этих славных ребят, стало понятно только одно, что таким семьям необходимо оказывать больше помощи и внимания.

Наши аниматоры подготовили специальную развлекательную программу с соблюдением всех санитарных норм на период выхода из пандемии. Хотелось, чтобы в этот удивительный день мальчики и девочки почувствовали любовь и внимание. Сказочные персонажи, провели театрализованные представления, игры, песни, хороводы, учитывая состояния детей, каждому были вручены подарки.

Во время таких праздников дети и родители испытывают эмоциональный подъём. Праздники способствуют развитию личности ребёнка и имеют большую значимость для семьи, воспитывающей ребёнка с особенностями развития.

Главная задача праздников для детей с ограниченными возможностями здоровья — сделать их более счастливыми, привить оптимистический взгляд на окружающий мир детям и их родителям, который поможет справиться с недугом. Ведь для каждого родителя нет ничего дороже улыбки ребёнка.

Улыбка и радость этих детей — это воистину самое чистое и искреннее. Как и все дети, они верят в чудо и праздник, с нетерпением ждут его и загадывают желания. Поэтому цель нашей акции — это вселить хотя бы каплю надежды и веры в чудо в эти детские сердца, подарить радость праздника и веселья.

Помогая и поддерживая друг друга, мы справимся с любыми трудностями! С наступающим праздником вас, наши юные друзья!