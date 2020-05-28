ШОК! Джоан Роулинг - живой человек

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Новое произведение, детская изобретательность и трогательные моменты семейной жизни.

Ещё недавно автор саги о Гарри Поттере высказывалась по поводу того, что происходит здесь и сейчас. Как пример, её реакции на кризис в Соединённом Королевстве считаются одними из самых значимых - пишет The Guardian. Однако теперь Дж. К. Роулинг анонсировала книгу, которая не будет остросоциальной, не будет о том, что происходит прямо сейчас. The Ickabog это история "об истине и злоупотреблении властью", которая пролежала где-то в недрах дома автора около десяти лет. Это политическая сказка о вечных темах.

Часть произведения уже опубликована на официальном сайте: https://www.theickabog.com/

Доступ к сказке абсолютно бесплатен, так как она была выложена специально для детей на самоизоляции. Однако в ноябре Роулинг собирается выпустить её платную версию: в печатном, электронном и аудиоформате. Странно? Издевательски? Нисколько. Деньги с продаж пойдут на оказание помощи попавшим под воздействие пандемии.

Также писательница объявила конкурс на лучшие детские иллюстрации для глав её книги, который войдут в печатный вариант. При этом она призывала детей, в первую очередь, проявить изобретательность, креативность и старания, тогда как техника рисунка играет, скорее, вторую роль. "Я хочу увидеть разыгравшееся воображение!" - писала Роулинг.

В связи с анонсом создательница Гарри Поттера рассказала о самом экстраординарном опыте своей писательской деятельности. Когда десять лет назад Роулинг работала над сказкой, она зачитывала главы своим детям. Таким образом, они стали первыми читателями этого произведения. А пару недель назад автору пришлось дописывать финал сказки, так что она вновь стала читать по ночам семье. Будучи уже в подростковом возрасте, её дети рассказывали о своих воспоминаниях. "Они требовали, чтобы я перечитала им их любимые моменты, и я повиновалась" - поделилась писательница. - "Это был трогательный восторг".

А что вы думаете? Это пожертвования от чистого сердца или просто способ попилить деньги, прикрываясь благотворительностью на фоне пандемии?

Автор: Марк Тютюнник