«БУКФЕСТ_ФЛЕШМОБ-2020»

/Культура/

Книга – это наш верный и надёжный друг, который нас и научит, и развлечёт.

27 мая, в Общероссийский день библиотек сотрудники Централизованной библиотечной системы г. Новороссийска в 10:00 запустили «Букфейс_Флешмоб».

Сегодня «Букфейс (bookface)» – это настоящий флеэшмоб в защиту бумажной книги, в котором с удовольствием участвуют библиотеки, издательства, книжные магазины и просто любители книг и чтения по всему миру.

Его смысл состоит в том, чтобы взять книгу и дополнить собой ее обложку так, чтобы получилась единая картина, а после опубликовать снимок в социальных сетях с хештегом.

Итак, библиотекари бросили вызов читателям!

Что же из этого получилось?

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Сотрудники библиотеки приняли участие в марафоне креатива и фантазии – БукФейс.

/БукФейсы – это фотографии, где лица моделей – библиотекарей и читателей – совмещаются с обложками книг/.

Итак, в рамках флешмоба получилось сделать 6 фотографий. Первая публикация рассказывала о книге Ивана Чудова - "Прерафаэлиты", где говорится о группе английских художников XIX века.

Вторая фотография была сделана при помощи чудесного кота по кличке Бучка. Бучка «вжился» в книгу «Он, она и пушистый детектив» авторства Татьяны Поляковой, Анны и Сергея Литвиновых, Евгении Михайловой.

Третья работа была особенно интересной! Библиотекарь Дитко Марианна представила книгу «Ты Марианна» Жюльетты Бенцони.

Четвертый снимок получился максимально загадочным, ведь речь шла о таинственной истории Эбигейл Гиббс «Ужин с вампиром». Автор описала в книге и любовь, и преступления, и человеческие пороки.

Пятая фотография была посвящена Белле Ахмадулиной – прекрасной советской поэтесса и писательница. Поэзия для нее являлась откровением, в котором проявлялось столкновение нового и старого в жизни и творчестве.

Заключительная публикация от отдела массовой работы демонстрировала книгу с автобиографией Коко Шанель, которая смогла изменить моду в сторону удобства и элегантности.

Читатели и подписчики Электронного читального зала не просто так выбирали книги с красочными и подходящими картинками на обложке. Они искали те книги, которые близки им, с которыми они

пережили радостные, и не только, минуты, погружаясь в страницы произведений. Вот некоторые из них:

Сьюзен Льюис, «Слезы счастья». Трогательная, завораживающая и драматическая история любви, над которой не властны ни время, ни судьба.

Волков, А. М. «Волшебник Изумрудного города» - - увлекательная добрая повесть-сказка о приключениях девочки Элли и её собачки Тотошки, попавших в Волшебную страну. Вместе с новыми друзьями - Страшилой, Железным Дровосеком, Трусливым Львом - девочке удаётся справиться со злыми колдуньями и разоблачить Великого Обманщика Гудвина.

Фаина Раневская «Я, Фаина Раневская» Раневская - это эпоха! Язвительный философ с цигаркой в зубах. Каждое высказывание - скандал и эпатаж. Что за жизнь прожила та, которой злопыхатели приписывают роман с Анной Ахматовой и Меркурьевым, ссоры с режиссерами, самый тяжелый характер среди артистов и тотальное одиночество?

Отдел «Молодежный проспект» начал участие во флешмобе книгой Генри Марша «Не навреди».

В своей книге автор описывает всю изнанку работы нейрохирурга без прикрас, потому что он сам провёл тысячи операций на мозге, вырастил не одно поколение опытных хирургов. Эта книга потрясает своей правдивостью и реалистичностью происходящего.

Букфейс продолжила книга Юрия Никулина «Почти серьёзно» - автобиографическое произведение самого любимого клоуна с огромной душой и талантом - от Бога.

"Почти серьёзно" - это почти не грустно о войне, о невзгодах, о семейном счастье, о всей жизни любимого артиста. После этой книги ещё больше начинаешь любить ЦИРК, и по-иному смотреть на искусство цирка.

Приятным моментом для сотрудников отдела стало участие во флешмобе активных подписчиков - Людмила представила книгу Гэри Джона Бишопа «UNFU*K YOURSELF».

А Сергей – книгу Ольги Миклашевской «Это всё зелье»:

Следующим объектом выступила книга «В метре друг от друга» Рейчел Липпинкотт, которая стала популярной сразу после выхода одноименной экранизации на отечественные экраны.

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко:

Сотрудники библиотеки представили вниманию подписчиков книгу Татьяны Губиной "Кузя, Мишка, Верочка ... и другие ничейные дети".

Татьяна Губина - семейный психолог, много лет работала в детских домах Москвы, помогая детям-сиротам найти новые семьи, а семьям - принять ребенка с нелегкой судьбой. Татьяна записывала то, что видела, в результате получился этот сборник рассказов, основанных на реальных событиях:

Еще одно книга флешмоба - Елены Арсеньевой "Русская лилия". Эта книга написана в жанре исторического любовного романа.

Племянница русского императора Александра Николаевича, Ольга недолго томилась в родительском доме в ожидании прекрасного принца. Родители быстро нашли подходящего кандидата на руку и сердце девушки - юного Георга, который взошел на престол Греции. Теперь Ольга должна последовать за будущим супругом в далекую и чуждую страну, где ей не только придется пройти через страшные испытания, но и доказать всем и самой себе, что она не безвольная чужестранка, а сильная и уверенная в себе правительница.

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук:

Было опубликовано 6 постов с фотографиями на фоне книг и с анонсами для читателей:

Литературный этногенез - он же сборник "Хакеры", состоящий из трех частей:

1.BASIC. А. Чубарьян.

2.ПАУТИНА. А. Чубарьян.

3.ЭНДШПИЛЬ. Ю. Бурносов.

Следующая книга "Код да Винчи" Дэн Браун вызвала наибольший интерес и, как следствие, количество просмотров, что отражает реальный процент спроса на данное издание в штатном режиме библиотеки.

Сборник комиксов "Чёрная дыра" Чарльз Бернс сформировал у подписчиков свое личное отношение к комиксам.

В рамках проекта «БиблиоGAME» были представлены настольные игры, находящиеся в коллекции клуба «МОНОПОЛИСТиКА»: «Метро 2033» и «Что? Где? Когда?».

И наконец, "Тайна острова Химер" Николь Жамэ, Мари Анн Ле Пезеннек.

Кроме показа во время флэшмоба книг, как таковых, на странице сообщества была затронута деятельность молодежного клуба любителей настольных игр «МОНОПОЛИСТиКА», сформированного в феврале 2020 года: два поста были посвящены настольным играм «Метро 2033» и «Что? Где? Когда?», в рамках долгосрочного проекта «БиблиоGAME».

Библиотека-филиал № 4 им. А.С. Пушкина:

Для флешмоба сотрудники библиотеки взяли книгу и дополнили собой ее обложку так, что получилась единая картина. Были представлены семь книг различных жанров с описанием.

Харуки Мураками "Охота на овец".

События происходят в конце 70-х в Японии. Действие романа сначала погружает нас в воспоминания героя, затем бросает в круговорот мистических событий и, наконец, подводит к неожиданной развязке.

Харуки Мураками "Дэнс,Дэнс,Дэнс"- продолжение романа «Охота на овец».

События в этой книге развиваются спустя 4 года от описанных в предыдущей книге. В центре повествования - те же герои, попадающие в цепь таинственных жестоких происшествий.

Оксана Робски "День счастья завтра".

Героиня романа - благополучная женщина с Рублевки, которую любит муж и которой ничто не мешает жить в свое удовольствие. Но удовольствия до добра не доведут.

Марина Аромштам "Как дневник. Рассказы учительницы"

Сборник рассказов школьного закулисья. Взгляд со стороны молодой учительницы, которая держась на энтузиазме и любви к детям, творила для них чудо.

Ах Астахова "Женская/Мужская лирика".

Сборник "Мужское/Женское" - это переиздание дебютной книги Ах Астаховой "Мужская/Женская лирика", в которой представлены стихотворения, написанные от лица двух противоположностей, уживающихся в авторе.

Татьяна Губина "Кузя,Мишка,Верочка...и другие ничейные дети".

Книга о том, как дети попадают в детский дом. О том, как они ждут своих мам, а мамы не приходят. Девять историй о разных детях, о разных семьях.

Салли Гарднер "Червивая Луна".

Эта история о мальчике с разноцветными глазами, который родился в мире, где подчинение — высшее из достоинств, глупость — условие выживания, а человек может в любой момент исчезнуть, оставив после себя дыру.

Библиотека-филиал № 8:

Сотрудники в честь своего профессионального праздника взорвали интернет фотографиями с книгами. Они выкладывали фото книг с аннотациями, что бы вы, дорогие читатели, после карантина могли прийти уже за понравившейся книгой.

Было выставлено более 20 публикаций

Подробнее можно посмотреть, пройдя по ссылке:

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

Для участия во флешмобе были размещены 13 фотографий рекомендованных книг.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако:

Книга Брюса Дарнелла «Вы прекрасны!» была заявлена сотрудниками на флешмоб.

В своей книге Брюс Дарнелл – ведущий немецкий психологический тренер и профессионал модельного бизнеса, утверждает, что каждая женщина может и должна чувствовать себя красивой. Читательницам эта книга поможет подружиться с зеркалом и найти в себе совершенно новую личность – довольную собой, умопомрачительно прекрасную и привлекательную женщину! Также дамы узнают – насколько высокими должны быть каблуки туфель, как выбрать подходящую сумочку и как воплотить в жизнь самые сокровенные желания!

Библиотека-филиал № 13 с. Владимировка:

Читатели библиотеки - креативные люди, подошли творчески к новому для них занятию, и с удовольствием и большим интересом позировали, составляли свою единую картинку с обложкой книги. Всего в флешмобе приняло участие 6 человек, выложено 12 публикаций.

Библиотека-филиал № 15 х. Семигорский:

Первая публикация детектив И. Хмелевской «Две головы одна нога». Обложка неплохо подошла для флешмоба:

Читать детективы И. Хмелевской не страшно, а страшно интересно. Замечательное чтение на самоизоляции:

Вторая публикация - книга любимой детской писательницы Натальи Кузнецовой «Взорванный «император», или Скромный герой. Увлекательная детективная история для детей среднего школьного возраста.

Библиотека-филиал № 16 ст. Раевской:

В течение дня на обозрение гостям и подписчикам были представлены фотографии сотрудников и читателей библиотеки с обложками книг и рекомендации для их чтения. Во флешмобе участвовала и художественная, и публицистическая, и познавательная литература, как для взрослых, так и для детей.

Библиотека-филиал № 17 ст. Натухаевской:

Флэшмоб дал сотрудникам возможность проявить фантазию, изобретательность, примерить на себя новый образ и получить оригинальную креативную фотографию. Кроме того, чтобы получить действительно удачный кадр, надо было совместить работу трёх человек: модели, фотографа и «книгодержца».

В результате получилась хорошая реклама фонда библиотеки и возможность для бумажной книги попасть на необъятные просторы Интернета.

Молодежная библиотека-филиал № 18 им. М. Горького:

Человек и Вселенная, Добро и Зло, материальность нематериального и эфемерность так называемых материальных ценностей - эти, как и многие другие, проблемы человеческого бытия раскрываются в блистательных произведениях американского

писателя-фантаста Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», «Марсианские хроники» и рассказах.

Поэтому именно сборник научно-фантастических произведений Рея Бредбери «Американская фантастика» был отобран сотрудниками для флешмоба:

Библиотека-филиал № 19 с. Абрау-Дюрсо:

В стенах библиотеки сотрудники сделали фотографии с книгами, составили аннотации книг, а затем поделились ими в сети.

Огромное всем спасибо за поддержку и участие!

В целом, марафон позволил читателям библиотеки в условиях самоизоляции, вспомнить любимые книги и еще раз проникнуться неповторимой атмосферой, в которую может окунуться каждый человек, читая «бумажную» книгу.

Источник: ЦГБ им. Баллиона