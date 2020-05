Ярчайшее событие в Российском шоу бизнесе - Music Award for BEST COVER RUSSIA 2020

/Культура/

Music Award for BEST COVER RUSSIA 2020 состоится в ноябре этого года.

Прием заявок претендентов на премию уже начался на сайте https://bestcover.world

По итогам зрительского голосования, статуэткой премии будут награждены два победителя. В детской и взрослой категории. Они же и разделят между собой весь призовой фонд.Только 18 номинантов (9 в детской категории и 9 во взрослой категории) будут номинированы на премию Music Award for BEST COVER RUSSIA 2020

Отличительной чертой премии Music Award for BEST COVER RUSSIA 2020 является доступность и простота участия для музыкантов. Подать заявку может каждый житель России путем регистрации на сайте премии и загрузки своего видео-кавера. Зрители голосуют на сайте, и таким образом выбирается победитель (номинант) полуфиналов, а далее и самого финала.

Голосование на сайте премии начнется 15 июня 2020 года. Уже идет сбор заявок на участие.

Регистрация и подача заявки – БЕСПЛАТНЫ.

Еще одна, важная деталь для конкурсантов – получение денежного вознаграждения за УЧАСТИЕ в конкурсе – премии. Для зрителей голосование платное и составляет 10 рублей. Если кавер участника нравиться зрителям, и они голосуют «рублем», то конкурсант получит денежное вознаграждение – 3 рубля. Оставшаяся часть идет на расходы по организации премии и в призовой фонд. Размер призового фонда увеличивается с каждым голосом. При этом, зритель может отдать свой голос 1 раз в сутки БЕСПЛАТНО. Соревновательный дух конкурса – премии поддерживается интересной системой голосования. Зритель может проголосовать за исполнителя кавера как «За», так и «Против». Подняв рейтинг конкурсанта или опустив.

Каждые две недели проходит отборочный тур. Из всех конкурсантов, текущего отборочного тура, будет выбрано 10 артистов с наивысшим рейтингом (голосов). Из которых, зрители выберут 1 конкурсанта во взрослой категории и 1 конкурсанта в детской категории. Победители отборочного тура, по итогам зрительского голосования, становятся номинантами премии Music Award for BEST COVER RUSSIA 2020. Далее рейтинги всех конкурсантов «обнуляются» и начинается отбор следующих номинантов. Напомним, номинируются по 9 человек в каждой категории.