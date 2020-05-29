Учащаяся художественной школы им. Эрьзя стала победительницей в конкурсе

/Культура/

III Всероссийский конкурс детского рисунка, проводился отделом Печати и Коммуникаций посольства Греции в Москве в рамках Года языка и литературы между Грецией и Россией.

В этом году был посвящен басням Эзопа. Учащаяся Детской художественной школы им.С.Д.Эрьзя Гридчина Алина, 11 лет (преподаватель Говор Анна Александровна) заняла I МЕСТО! Победить в конкурсе Алине помогла басня Эзопа «Кошка и мыши», благодаря которой она выиграла главный приз - поездку в Грецию всей семьей! Жюри конкурса состояло из выдающихся греческих комиков и иллюстраторов: Йоргос Дуциопулос, Стефанос Колцидопулос, Костис Папафеодору, Ангелика Саламалика и Танос Цилис. Они отметили, что в конкурсе участвовало более 1000 работ, каждая из них была по-особенному красива, было очень тяжело определить всего 2 победителя. Управление культуры города Новороссийска поздравляет Алину с победой и желает дальнейших творческих успехов.