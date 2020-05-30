Михаил Глинка «наполнил свои произведения поэзией народного творчества»

/Культура/

«Одна из величайших заслуг Глинки состоит в том, что он в основу своей музыки положил русскую песню и правильно оценил этот драгоценный источник.

Покинув жалкую систему подражаний избитым итальянским образцам, он наполнил произведения своего зрелого возраста живою поэзией народного музыкального творчества. Непонятый современниками, впоследствии он породил своим примером целую школу, девизом которой стала национальность, а целью – самостоятельное творчество в духе народных образцов. Таким образом Глинка сделался родоначальником русской национальной музыки, и ему же будет она обязана ожидающим её дальнейшим развитием», – пишет известный музыковед своего времени Сергей Базунов в издании «М. И. Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность» (1892).

1 июня 2020 года исполняется 216 лет со дня рождения Михаила Ивановича Глинки, великого композитора, основоположника русской национальной оперы, автора всемирно известных опер «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») и «Руслан и Людмила». В электронной коллекции М. И Глинка (1804–1857)», представленной на портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с исследованиями биографов-музыковедов, очерками и изобразительными материалами, посвящёнными основоположнику национального направления в развитии русской музыки середины XIV столетия.

Михаил Глинка родился на Смоленщине, в селе Новоспасском, в имении отца, отставного капитана Ивана Николаевича Глинки, и фактически сразу же был передан в руки бабушки. «Недостаток движения и отсутствие разнообразия внешних впечатлений толкнули маленького Глинку в область внутреннего мира, притом гораздо раньше, чем это вообще нормально: он рано стал проявлять замкнутую нервную впечатлительность и восприимчивость, читаем в приведённом выше издании «М. И. Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность». – Моложе четырёх лет отроду он уже выучился читать и, по словам биографов, „восхищал бабушку отчётливым чтением священных книг“. <…> С особенной силой и так же очень рано стал привлекать Глинку мир звуков. По праздникам его водили в церковь и говорят, что даже в самом первом возрасте церковное пение и звон колоколов производили на него неотразимое впечатление».

С 1817 года Михаил жил в Петербурге и учился в Благородном пансионе при Главном педагогическом институте, и его гувернёром стал поэт, будущий декабрист Вильгельм Кюхельбекер. В 20-е годы XIX века Глинка пользовался известностью у петербургских меломанов в основном как певец и пианист. «Очень любознательный, он сперва инстинктивно, потом всё вдумчивее постигал музыку, как постигается живой язык в живой практике речи, сперва на слух, а потом теоретически, затем обобщалзавоёванное», написал в своём биографическом очерке М. И. Глинка(1942) русский советский композитор Борис Асафьев.

В 1830 году Глинка впервые поехал за границу – через Германию и Швейцарию в Италию. Началось постижение блестящей итальянской, а затем и прочей европейской культуры. После знакомства с Беллини, Доницетти, Берлиозом он начинает развиваться как композитор.

В хранящейся в Президентской библиотеке электронной копии ежемесячного исторического издания«Русская старина. Г. 5 1874, Т.9, [Кн.4, апрель]»опубликованы записки Глинки того периода, где он писал: «До обеда работаю, остальное время с милыми людьми в театрах, концертах… Здесь можно жить как хочешь, никто не заботится о том, что делаешь. Кроме второго концерта Берлиоза, я ещё не имел сильного музыкального наслаждения. По-моему, Берлиоз один из примечательнейших композиторов нашего времени – оригинален и инструментует как никто».

Будучи за границей, он вошёл также в соприкосновение «с величайшей серьёзностью немецкой музыки», – рассказывает Алексей Грузинский в издании «М. И. Глинка» (1904). Пробудившееся национальное самосознание с тех пор не покидало русского музыканта. Он понял, что творчество композиторов разных стран основывается на животворящем народном мелосе, и однажды признался Берлиозу: «Я понял, музыку создаёт народ. Пора и русским композиторам, стоящим всё на той же ступени случайного пользования мотивами народной песни, подняться на ступень выше».

Мысль о создании национальной оперы завладевает его воображением. «Мне кажется, что я мог бы дать на театре нашем сочинение больших размеров, пишет он из Берлина приятелю, цитирует композитора Алексей Грузинский в книге – Главное состоит в выборе сюжета. Во всяком случае, он будет совершенно национальный. И не только сюжет, но и музыка».

Потом снова Россия: Петербург, литературные вечера у поэта Василия Жуковского, где Глинка познакомился с Николаем Гоголем, Петром Вяземским, Владимиром Одоевским, Александром Пушкиным. Именно Жуковский подал молодому композитору идею написать оперу на сюжет об Иване Сусанине – и она попала на подготовленную почву, ведь как редкий собиратель мелоса Глинка был пропитан народными напевами России. В книге Василия Авенариуса «Создатель Русской оперы, Михаил Иванович Глинка» (1903) из фонда Президентской библиотеки описано, как создавался шедевр: «Написать настоящую русскую оперу – вот мечта моя. Глинка сел за рояль. Комната огласилась арией, известной теперь всякому русскому, слышавшему хоть раз оперу „Жизнь за царя“. „Это нечто совсем новое, свежее и в то же время такое знакомое, родное! – воскликнул восхищенный собеседник. – Тема ведь чисто русская, народная…

Премьера оперы «Жизнь за царя» состоялась 27 ноября 1836 года (по ст. стилю). В зале среди многих друзей Михаила Ивановича был и Пушкин.

«„Невозможно описать, говорит Глинка, моих ощущений в тот день, в особенности перед началом представления“… Публика, от которой ломился театр, дружно и много аплодировала, – читаем в упомянутом выше издании «М. И. Глинка. Его жизнь и музыкальная деятельность»– Эффектный же эпилог поразил даже самого автора. „Я был в чаду, пишет он, и теперь решительно не помню, что происходило, когда опустили занавес“. Вслед за тем Глинку позвали в боковую императорскую ложу. Государь благодарил его…».

Незадолго до гибели Пушкина Михаил Иванович успел посвятить его в свои планы написать оперу по сюжету «Руслана и Людмилы».

«Весною 1842 года приехал в Петербург концертировать Ференц Лист и как раз на „Руслане“ показал своё феноменальное искусство: в салоне графа Виельгорского он прямо с листа сыграл всю громадную оперу,.. а затем отозвался с безусловной похвалой как о мелодичности оперы, так и о её фактуре», читаем в книге Василия Авенариуса «Создатель Русской оперы, Михаил Иванович Глинка».

Первые три представления публика была холодна, по сути это означало провал. «Однако с конца ноября 1842 года в течение неполных трёх месяцев „Руслан“ выдержал 32 представления, тогда как лучшая из опер Россини „Вильгельм Телль“ в первый сезон прошла всего 16 раз, – сообщает Авенариус. – За один сезон Глинке досталось разовых три тысячи рублей серебром. Довольнее его был только декоратор Роллер, который, без всяких треволнений, за эскизы заколдованного замка Черномора был удостоен звания академика».

Комментируя появление на русской сцене оперы «Руслан и Людмила», композитор Асафьев в своём музыковедческом исследовании«М. И. Глинка»отмечает главное: «Глинка воспевал то же, что и Пушкин: свет разума и ясность мудрости, и так же, как и великий русский поэт, памятуя о сокровищах человеческого сердца, ибо вне их дыхания нет ни музыки, ни истинной поэзии».

Место Михаила Глинки в отечественной культуре точнее других определил критик Владимир Стасов: «Во многих отношениях Глинка имеет в русской музыке такое же значение, как Пушкин в русской поэзии. Оба – великие таланты, оба – родоначальники нового русского художественного творчества, оба создали новый русский язык – один в поэзии, другой – в музыке».

Источник: Пресс-служба Президентской библиотеки