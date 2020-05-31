Новый номер газеты "25 округ" вышел в свет в Новороссийске

/Культура/

Это проект Георгия Середина, разработанный для информирования жителей округа, которые предпочитают бумажные СМИ электронным.

Распространяется издание бесплатно. Получить его можно у старших домов, а также на стойках в продуктовых магазинах района.

В этом номере читателей ждут фото и репортаж с празднования Дня Победы в округе, истории про Героев войны, рассказанные их потомками, и многое другое. Среди них есть и рассказ Арсения Владимировича Янчука, который проживает на ул. Тобольской. Ветеран поделился своими воспоминаниями о войне.

На четвертой полосе зарисовка о жизни семьи Романовых. Как пережить трудности и не потерять оптимизм? Читайте в номере! А ещё, оказывается, в 25-м округе есть кот-путешественник, да к тому же у него солидный кошачий возраст - 23 года! О нем также можно прочесть в газете.

Интересно, что про депутатскую деятельность Георгия Середина в газете всего лишь пара небольших заметок. Остальные материалы о простых людях, проживающих в 25-м округе.