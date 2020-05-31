Продолжается участие подписчиков библиотек в акции «Читаем Пушкина – 2020»

/Культура/

Центральна городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Александр Пушкин начал писать свои первые произведения уже в семь лет. В годы учебы в лицее он прославился, когда прочитал свое стихотворение Гавриилу Державину. Пушкин первым из русских писателей начал зарабатывать литературным трудом. Он создавал не только лирические стихи, но и сказки, историческую прозу и произведения в поддержку революционеров — за вольнодумство поэта даже отправляли в ссылки.

30 мая к акции присоединилась читатель библиотеки Ксения Дитко, которая прочла стихотворение «Что в имени тебе моем?».

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайдук:

В продолжение Всекубанской акции онлайн «Читаем Пушкина - 2020» откликнулись читатели:

- Садков Александр, ученик 2 "А" класса СОШ №23 с. Гайдук Новороссийского городского округа прочитал стихотворение "Я Вас любил", чрезвычайно сложное для исполнения в столь юном возрасте, но Александр справился с этой задачей.

Оксузьян Нина, ученица 10 класса СОШ №23 с. Гайдук Новороссийского городского округа, прочитала стихотворение "Цветок", продемонстрировав очень оригинальное и прочувствованное исполнение с творческим артистическим подходом.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

Продолжились публикации в рубрике «Души моей царицы…»(Музы вдохновляющие поэта).

На этот раз информационный пост был посвящен двум музам.

- В Одессе у поэта вспыхнули необыкновенно трепетные чувства к Елизавете Воронцовой, которая 6 сентября 1823 года приехала в этот приморский город к своему мужу. Женщина пользовалась успехом у мужчин и всегда была окружена поклонниками, к числу которых принадлежал и Пушкин. На полях создаваемой им в ту пору рукописи «Евгений Онегин» пушкинисты насчитали 32 профиля Элизы. Однако поэт историю любви к Воронцовой скрывал даже от самых близких друзей, он ревниво оберегал чистое имя женщины, которую беспредельно обожал.

При расставании Воронцова подарила Пушкину очень дорогой перстень и точно такой же оставила себе. Поэт тотчас увековечил подарок в своих замечательных стихах «Храни меня, мой талисман».

- Керн и Пушкин впервые встретились в 1819 году в петербургском доме тетки Анны Елизаветы Олениной. Поэт тогда не произвел на 19-летнюю девушку никакого впечатления и даже показался ей грубоватым. Однако после того как Аркадий Родзянко познакомил Керн с творчеством Пушкина, ее отношение к поэту изменилось. От его поэзии она была в полном восторге.

22 февраля 1800 года родилась Анна Керн — адресат стихотворения А. С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье…».

Библиотека-филиал № 8:

Библиотека продолжает принимать участие в акции «Читаем Пушкина – 2020».

Источник: ЦГБ им. Баллиона