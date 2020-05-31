Библиотеки в социальных сетях 30 мая

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

30 мая отмечается Международный день феминизма. Именно в этот день много веков назад казнили Жанну Д’Арк, а современные борцы за права женщин стараются привлечь внимание общественности к гендерному неравенству, которое до сих пор имеет место быть в мире.

Информационный пост в честь данного события был создан во всех социальных сетях (FB, INST, ВК).

Так называемый «Марафон позитива» продолжается. Основной упор в этот день был сделан на акцию «Я рисую лето». В Инстаграм сотрудники отдела массовой работы опубликовали три поста.

Первый участник: Злата – «Пусть всегда будет солнце!»

Второй: Дмитрий Москаленко - «Радужное лето»

Третий – Ангелина – «Семья скворцов»

Также сотрудники отдела массовой работы библиотеки приняли участие в краевой акции «Путешествуем Читая» и рассказали о книге Тома Митчелла "С пингвином в рюкзаке. Путешествие по Южной Америке с другом, который научил меня жить".

«Селфи-батл» поддержала юная активистка и волонтер отдела массовой работы – Вика Пахомова (7 лет), отправившая прекрасное красочное фото для участия в данной акции.

ВКонтакте в группе библиотеки ближе к окончанию трудового дня появился пост – цитата из книги.

На этот раз выбор был сделан в пользу золотого фонда литературы. Цитата из произведения Александра Дюма «Граф Монте Кристо».

Библиотека-филиал № 2 им. А.П. Чехова п. Гайду:

Библиотека приняла участие в новых акциях, таких как «Клип лето Новороссийск», «Мультикухня Новороссийск», опубликованными тремя видео.

Акция «Клип лето Новороссийск» была представлена двумя видео с летними картинками и песнями групп «Шоу три медведя», «Другие правила», исполнительницы Тани Сай.

Акция «Мультикухня Новороссийск» была представлена одним видео с участием читателей библиотеки, представивших рецепт производства в домашних условиях молекулярного мороженого и коллагенового десерта.

Библиотека-филиал № 7 им. Ф. Гладкова:

Опубликован информационный пост к 800-летию со дня рождения великого русского князя и полководца Александра Невского.

Александр Невский – одно из тех имен, что известны каждому в нашем Отечестве. Князь, покрытый воинской славой, удостоившийся литературной повести о своих деяниях вскоре после смерти, канонизированный церковью; человек, чье имя продолжало вдохновлять поколения, жившие много веков спустя: в 1725 году был учрежден орден святого Александра Невского, а в 1942году – советский орден Александра Невского (единственный орден, названный именем деятеля эпохи русского средневековья).

Библиотека-филиал № 8:

Очередной пост из рубрики «Этот день в истории» был посвящен 158-й годовщине со дня рождения поэта Константина Михайловича Фофанова.

"Мистической и жуткой загадкой прошел по земле этот принц и нищий, так причудливо сочетавший в себе землю и небо, звуки небес и самую серую прозу бытия, этот заколдованный злыми чарами царевич, этот ангел, которому нравилось пугать людей маской дьявола", — писал о нем русский литературный критик.

Также библиотека продолжает принимать участие в акции «Рисуем лето».

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

К Международному дню защиты детей опубликованы посты под хештегом, #открытка_на_моём_окне с двумя снимками разрисованных окон читателей. Вся страна любит этот праздник и разукрашенные окна придают детям и их родителям радостное настроение.

В сетевой акции «Селфи батл» опубликовано 5 фотографий, где дети, они же читатели библиотеки, радуются жизни и приобщаются к новой диджитал-культуре.

Библиотека-филиал № 11 с. Мысхако:

Как избежать травматизма у детей?

Ответ на актуальный вопрос дала библиотека, подготовив и опубликовав информационный видеопост, посвященный профилактике травматизма у детей. Сотрудница библиотеки дала небольшие, но очень важные рекомендации для родителей по предупреждению детского травматизма.

Пост содержал рассказ об основных видах травм, которые дети могут получить дома и за его пределами (падение, удушье, отравление, поражение электрическим током, ожог), о причинах и способах их предотвращения.

Молодёжная библиотека № 18 им. М. Горького:

Юные читатели Милана и Сергей приняли участие в сетевых акциях:

Спорттайм (видео с физическими упражнениями).

Сэлфи батл. Летние сэлфи.

Источник: ЦГБ им. Баллиона