«Гендерное равенство» — тема занятия Английского дискуссионного клуба

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Занятия английского дискуссионного клуба Баллионовской библиотеки продолжаются в Skype-конференции «Marianna English club».

Встреча 30 мая была посвящена теме гендерного равенства.

Гендерное равенство - это равная оценка обществом схожести и различия между женщинами и мужчинами. Это концепция развитых стран, позиционирующая идеологию, что человек будь то мужчина или женщина имеет одинаковые социальные права и возможности. У этого социального явления есть и аналогичные названия.

Итак, в начале занятия руководитель английского дискуссионного клуба - Дитко Марианна разобрала с участниками новые тематические словосочетания. Затем были записаны афоризмы на тему «Мужчина и женщина». А в конце занятия был прочитан текст о равенстве полов.

Следующая Skype-встреча английского дискуссионного клуба состоится в субботу, 6 июня, в 14:00. Тема: «Пушкинский день». Присоединяйтесь: Marianna English club (Skype).

Источник: ЦГБ им. Баллиона