Известные исторические персоны и наши современники – главные герои фильмов и лекций на портале Президентской библиотеки

/Культура/

На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в разделе «Интернет-вещание» транслируются фильмы, лекции и экскурсии, подготовленные Президентской библиотекой, а также ведущими киностудиями страны.

Так, в соответствии с программой трансляций с 1 по 5 июня у каждого пользователя есть возможность дистанционно побывать в личной библиотеке Президента России в здании Сената на территории Московского Кремля, а также узнать, как устроен Архив Президента Российской Федерации и какую роль он играет в жизни государства и общества.

Новые факты о Святейшем Правительствующем Синоде и о прокуроре Константине Петровиче Победоносцеве, возглавлявшем этот высший орган церковно-государственного управления с 1880 по 1905 год, будут представлены в видеоматериалах на портале Президентской библиотеки.

Фильм «Из кавалеристов в главнокомандующие» из цикла «Российские военные в начале XX века», подготовленный историческим каналом «365 дней ТВ», расскажет о русском и советском военачальнике Алексее Алексеевиче Брусилове – главкоме Юго-Западного фронта, в Советской России – главном инспекторе кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии.

Наш современник, издатель всероссийского журнала для детей об искусстве «Введенская сторона», педагог из Старой Руссы Николай Локотьков стал главным героем документальной ленты «Учитель рисования: история одного журнала», подготовленной специалистами Президентской библиотеки.

В фильме «Письма с фронта» зрители познакомятся с семейными историями, фотографиями, письмами участников Великой Отечественной войны. Мультимедийные странички озвучили дети, занимающиеся в школе молодых профессионалов «M-Art» в составе СПб ГБУДО Центра творческого развития и гуманитарного образования детей «На Васильевском».

В преддверии дня рождения Александра Сергеевича Пушкина на портале Президентской библиотеки состоится показ целого ряда видеоматериалов, посвящённых великому поэту. Посетители портала смогут по-новому взглянуть на знаменитую «Сказку о рыбаке и рыбке», узнать о том, как мировоззрение писателя отразилось в его произведениях, посетить в режиме онлайн знаменитый дом на Мойке, 12, где Пушкин прожил последние годы.

С расписанием трансляций фильмов и видеолекций на ближайшую неделю можно ознакомиться на портале Президентской библиотеки в разделе Интернет-вещание.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки.