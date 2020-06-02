В День защиты детей состоялся традиционный благотворительный марафон «Спаси и Сохрани»

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Эта благотворительная акция проходит в Новороссийске уже 24 год подряд.

Новороссийский благотворительный фонд «Спаси и сохрани» оказывает помощь больным детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, нуждающимся в оказании адресной материальной помощи, содействует в сборе средств на оплату лечения детей, оплату проезда к месту лечения, приобретения приспособлений и оборудования для их реабилитации.

В копилке добрых дел, приобретение сотен дорогостоящих средств реабилитации - инвалидные коляски, ходунки, тренажеры, слуховые аппараты, оплата лечений и операций. "Спасибо всем, кто оказывает помощь детям и является активным участником благотворительного марафона «Спаси и Сохрани»," - отметила глава администрации Приморского района Наталья Волошина.