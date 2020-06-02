Голосование граффити

/Культура/

Администрация Приморского внутригородского района в рамках проекта Инициативное бюджетирование дает старт конкурсу граффити «Рисуем счастье!», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, который проводится в целях создания комфортной городской среды, привлечения молодежи к участию в благоустройстве и художественном оформлении города, а также с целью формирования активной жизненной позиции у молодых граждан и пропаганды позитивных примеров использования граффити.

Конкурс разделен на 3 темы: «Наш большой счастливый дом», «Семейное путешествие на транспорте», «Отдыхаем на море все вместе».

Организатор Конкурса:

Устанавливает сроки и правила проведения Конкурса;

Назначает Жюри Конкурса (далее Жюри).

Конкурс стартует с 5 июня 2020 года.

Конкурс проводится в 3 (три) этапа:

- 1-й этап «Прием рисунков» - с 5 июня по 15 июня 2020 года;

- 2-й этап «Отборочный» - предварительный отбор – с 15 июня по 20 июня 2020 года;

- 3-й этап «Финал» - нанесение граффити победителями, награждение – 08 июля 2020 года.

Объявление рисунков победителей состоится 1 июля 2020 года посредством инстаграмм Приморского района.