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Объявление списка финалистов «Не в ГУМе, а в Зуме».

Сегодня в онлайн-режиме будет объявлен «Список финалистов» Национальной литературной премии «Большая книга».

Совет экспертов премии под председательством Михаила Бутова выберет до пятнадцати финалистов из произведений «Длинного списка» и представит Литературной академии.

«В середине сороковых годов XIX века дебютировали либо обрели первую литературную славу несколько литераторов: Достоевский и Тургенев, Гончаров и Островский, Герцен и Некрасов. Все они были тогда почти или вовсе неизвестны. Сейчас все воспринимаются нами как классики.

У меня есть стойкое ощущение, что нынешний сезон Национальной литературной премии «Большая книга» подарит нам и нашим потомкам плеяду выдающихся прозаиков. Василий Авченко и Шамиль Идиатуллин, Евгений Чижов и Ксения Букша, Дмитрий Захаров и Павел Селуков – можно было бы перечислить почти всех авторов, вошедших в длинный список, в том числе и тех, кто пришел в литературу уже довольно давно: Кибиров, Волос, Геласимов, Прилепин, Иличевский... Трудно угадать будущих лауреатов, но уже сейчас понятно одно: в список финалистов этого сезона будет очень интересен, перспективен и разнообразен», –– отмечает председатель Литературной академии «Большой книги» Дмитрий Бак.

В июне в крупнейшем книжном рекомендательном портале на русском языке с 5,5 млн аудиторией LiveLib начнется народное голосование. В течение нескольких месяцев каждый сможет проголосовать за понравившееся произведение. Все книги публикуются с разрешения правообладателей, желающие принять участие в отборе победителей, смогут прочесть и послушать их со скидкой 20% по промокоду BIGBOOK2020 (срок действия до 31.12.2020) на сайте и в приложениях ЛитРес.

Ждем вас на объявлении «Списка финалистов» 2 июня 2020 в 14:00.

По окончании состоится пресс-конференция с финалистами премии.

Источник: www.bigbook.ru