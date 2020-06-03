СЕНСАЦИЯ! Артисты театра драмы тратят свою жизнь на Инстаграм

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Как связаны К. Чуковский, Инстаграм и дети ХХ века?

Как уже упоминалось ранее, пандемия подкосила весь мир. И несмотря на это, жизнь кино и литературы не стоит на месте.

В режиме самоизоляции умудряется выкрутиться и Краснодарский театр драмы, который 25-го мая запустил в Инстаграм проект "Дети ХХ века" для юных зрителей и их родителей. Артисты читают стихотворения детских поэтов, таких, как: К. Чуковский и А. Усачев ("Солидная дама").

Вчера Анастасия Довбыш ("Обрыв" И. Гончарова, "Смерть" В. Аллена), Елизавета Вареникова ("Золушка" Е. Шварца, "Алые паруса" А. Грина) и семья Фогелевых ("Евангелие от Воланда" М. Булгакова, "Ревизор" Н. Гоголя) читали произведения С. Михалкова "Мой щенок", "Как бы жили мы без книг" и "А что у вас" соответственно.

Приятного просмотра и поделитесь вашими впечатлениями после.

Автор: Марк Тютюнник