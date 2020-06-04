СЕНСАЦИЯ! "50 оттенков серого" - лишь верхушка секс-айсберга

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Кира Найтли, Марк Руффало и Николь Кидман в фильмах о сексе и больше ни о чём.

Как раз с формулировкой, которую вы видите в заглавии этой статьи, онлайн-журнал MarieClare опубликовал список из 46 лучших кино о сексе всех времён."Не поймите неправильно, эти фильмы отличны сами по себе. Среди есть драматические, комедии, мейнстримные. Но они нафаршированы сексом, сексуальным напряжением и сексуальным напряжением, разбавленным ещё большим сексом".

Естественно, в списке можно найти опусы вроде "Американского пирога" и тех же "50 оттенков серого". Но особняком стоят фильмы со звёздами мировой величины.

"С широко закрытыми глазами". Шедевр Стэнли Кубрика ("Цельнометаллическая оболочка", "Сияние"), где в главных ролях Том Круз и Николь Кидман ("Золотой Компас", "Приключения Паддингтона"). Как насчёт три часа своеобразных секс-вечеринок, супружеских отношений и, ну, внебрачных связей?

"Спасибо за обмен". Помните, когда-то Марк Руффало снимался в романтических комедиях? Что ж, одна из них была известна, как слегка пропитанная сексом история, в которой он играл борющегося с зависимостью секс-наркомана. Мужчина изо всех сил пытается оставаться "чистым". А его новая возлюбленная, сыгранная Гвинет Пелтроу ("Мстители"), хвастается своей сексуальностью повсюду.

"Искупление". Этот кино с Джеймсом МакЭвоем и Кирой Найтли не просто о сексе, но также... Сцена в библиотеке. Самый сексуальный момент в кино всех времён, дамы и господа! Начинайте смотреть ради сцены в библиотеке и оставайтесь ради актёрской игры!

Приятного просмотра и поделитесь впечатлениями после!

Автор: Марк Тютюнник