Студентки КГИК стали лауреатами всероссийского конкурса

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Студентки факультета социально-культурной деятельности и туризма Краснодарского государственного института культуры Елизавета Родионова и Виктория Ткаченко стали лауреатами XLV Всероссийского заочного конкурса научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся "Юность, наука, культура".

Студентки участвовали по направлению "Педагогика, психология, социология".

Родионова Елизавета отправляла на конкурс работу "Технологии развития художественно-творческих способностей детей средствами культурно-досуговый деятельности". Научный руководитель – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-культурной деятельности Анна Дмитриева.

Виктория Ткаченко представила работу "Педагогический потенциал санаторно-оздоровительного учреждения в организации досуга детей и подростков". Научный руководитель – преподаватель кафедры Ульяна Чавыкина.

Конкурс проводится ежегодно при содействии Управления делами Президента Российской Федерации, министерств науки и высшего образования, просвещения, культуры РФ.

Источник: пресс-служба ректора КГИК