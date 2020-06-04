Президентская библиотека приглашает на интерактивную экскурсию!

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Посетить Президентскую библиотеку, не выходя из дома, сегодня стало возможным благодаря виртуальной экскурсии, доступной на портале учреждения.

Экскурсия подготовлена на основе 3D-тура по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается современный многофункциональный культурно-просветительский и научно-образовательный центр, но живой рассказ экскурсовода делает онлайн-визит более интересным и информативно насыщенным.

Экскурсовод поможет виртуальному гостю сориентироваться в центре Санкт-Петербурга, где расположена Президентская библиотека, расскажет, как по проекту великого мастера Карла Росси создавался ансамбль Сената и Синода, познакомит с деталями его богатого архитектурного и внутреннего убранства.

Из любого уголка мира сегодня можно посетить представительный конференц-зал Президентской библиотеки, где проходят мероприятия, в том числе самого высокого государственного уровня, высокотехнологичный мультимедийный зал, домовый Храм Святых отцов Семи Вселенских Соборов, выставочные залы, где размещаются временные экспозиции, а также зал Конституции, посвящённый истории главного документа Российской Федерации. В электронном читальном зале посетителю расскажут, как работать с материалами из обширного фонда национального электронного хранилища, в том числе удалённо.

Ознакомиться более подробно с историей здания на Сенатской, 3, можно благодаря уже упомянутому виртуальному туру, в который интегрировано значительное количество дополнительной информации. Например, инфографика, созданная на основе оцифрованных документов и рассказывающая об истории развития территории, на которой находится здание Синода, начиная с 1703 и до 1825 года.

Президентская библиотека приглашает посетить онлайн и другие интерактивные проекты: виртуальные туры по легендарному крейсеру «Аврора», музею «Кобона: Дорога жизни», Государственному мемориальному музею обороны и блокады Ленинграда, музею «А музы не молчали…», дому-музею писателя Юлиана Семёнова.

В цифровое пространство из реального переместились и 12 временных экспозиций Президентской библиотеки, в разное время работавших в здании на Сенатской, 3. Сегодня на портале учреждения можно удалённо посетить такие выставки как:«Конструктор и автомат: путь великого мастера. К 100-летию М. Т. Калашникова», «Памятники книжной культуры: от бумаги к цифре», «Путешествие из Петрограда в Москву. 1918: к 100-летию переезда советского правительства и переноса столицы в Москву», «Художник против фюрера: фашизм в карикатурах Бориса Ефимова. К 80-летию начала Второй мировой войны», «„Спасающий меч революции“: Чекист в жизни, кино и литературе» и другие.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки