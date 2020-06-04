3 июня. Библиотеки в социальных сетях

/Культура/

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона:

Всемирный день велосипеда появился совсем недавно. В 2018 году на Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция об учреждении нового праздника. Об этом был сделан информационный пост. Библиотекари рассказали подписчикам о том, что велосипед позволяет быть мобильным, социально вовлеченным и дает возможность изучить окружающую среду.

Алина Гайдаренко - участница поэтического онлайн-марафона «Читаем Пушкина-2020». Специально для подписчиков библиотеки девушка прочла свое самое любимое произведение великого классика.

«Творчество Пушкина прекрасно! Оно вдохновляет людей, несет добро! Моё любимое стихотворение – отрывок из поэмы «Руслан и Людмила» - «У Лукоморья дуб зеленый». Я хотела бы сама побывать в чудесном и загадочном Лукоморье. Собственными глазами увидеть русалку в ветвях раскидистого дуба, настоящих богатырей и колдунов, погладить ученого кота, послушать его увлекательные сказки и народные песни, погрузиться в мир чудес…» - говорит Алина Гайдаренко.

Несмотря на то, что День защиты детей уже прошел, марафон позитива продолжается! Публикация в рамках акции «Селфи-батл» была опубликована в социальной сети Инстаграм и в ней приняли участие три сестрицы.

Итальянский дискуссионный клуб продолжает свою работы в онлайн-режиме при помощи диалогов в Whats app. Для того, чтобы узнать, что сейчас изучают любители итальянского языка переходите по ссылке: https://www.instagram.com/p/CA9vfAppszH/

Отдел массовой работы библиотеки поддерживает краевую акцию «Люди в белых халатах». 3 июня был создан информационный пост о книге Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». В книге описан врачебный подвиг.

Еще одна публикация в рамках марафона позитива была опубликована благодаря замечательной фотографии от нашей

подписчицы Виктории. Вика нарисовала яркий рисунок, олицетворяющий отличное лето.

Заключительный информационный пост этого дня появился в социальной сети ВКонтакте и рассказал подписчикам о пострадавшем в Москве памятнике архитектуры под названием «Красные ворота».

Библиотека-филиал № 1 им. П.А. Павленко:

2 июня исполнилось 180 лет со дня рождения английского писателя Томаса Харди (Гарди) (1840-1928). Томас Харди – драматург и романист, автор стихов и рассказов, творивший на излете викторианской эпохи. В его творческом наследии насчитывается около 25 произведений: сборники рассказов, романы и стихи. К юбилею писателя мы подготовили информационный пост, который разместили во всех социальных сетях библиотеки.

Библиотека-филиал № 8:

Очередной пост из рубрики «Этот день в истории» был посвящен Третьяковской галерее, которая празднует очередную годовщину своего основания.

Начало коллекции положил купец Павел Третьяков в 1856 году. Как раз в начале июня он приобрёл первые две работы современных русских художников: «Искушение» Николая Шильдера и «Стычка с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова. Это не первые купленные меценатом работы, однако достоверных данных о более ранних приобретениях не сохранилось. Коллекционер хотел создать национальный музей, в котором будут представлены работы русских художников.

В 1867-м галерея была открыта для посещения, а в 1892 году передана в собственность Москве. На момент передачи коллекция музея насчитывала 1276 картин, 471 рисунок, десять скульптур русских художников, а также 84 картины иностранных мастеров.

Опубликовано информационное видео, посвященное дню Здорового питания. В нем рассматриваются различные подходы к тому, что считается здоровым питанием, и приводятся основные принципы, в которых сходится большинство ученых.

Библиотека-филиал № 10 п. Цемдолина:

03.06.20 года библиотека-филиал № 10. Россия – огромное государство, гражданами которого мы являемся. Как только маленький человек появляется на свет, он получает свой первый документ – свидетельство о рождении, в котором записано, что он является гражданином Российской Федерации. А что значит: быть гражданином своей страны?

Сотрудники библиотеки опубликовали видеопосты «Я - гражданин России», посвященная правам ребенка и «Конвенция ООН о правах ребенка».

Источник: ЦГБ им. Баллиона