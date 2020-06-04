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Вокалисты института культуры завоевали три награды международного конкурса

Дуэт вокалистов Краснодарского государственного института культуры стал лауреатом I степени в Международном фестивале искусств "Люди искусства". Линь Чжэфу и Полина Бабакова выступали в номинации "Эстрадно-джазовый вокал. Дуэт".

Они исполнили композицию "Cheek to Cheek" Ирвинга Берлина из американского мюзикла Top Hat.

Полина учится на третьем курсе кафедры эстрадно-джазового пения.

Линь Чжэфу из Китайской Народной Республики учится на втором курсе магистратуры по направлению "Вокальное искусство".

Линь также победил в номинации "Песня на иностранном языке", исполнив композицию Никиты Богословского на стихи Алексея Фатьянова "Три года ты мне снилась".

В номинации "Эстрадно-джазовый вокал" магистрант стал лауреатом II степени с балладой "My Funny Valentine" Ричарда Роджерса и Лоренца Харта. Руководитель студентов – доцент кафедры эстрадно-джазового пения, кандидат искусствоведения Аэлита Полищук.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba

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Категория: Новости / Культура

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