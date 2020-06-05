СЕНСАЦИЯ! Смерть Джорджа Флойда изменила мир литературы

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Белые ненавидят чёрных, становление антирасистом и массовое лишение свободы в эпоху дальтонизма.

После смерти афроамериканского охранника в Миннеаполисе по Америке пронеслась волна протестов. Это значительно повысило интерес к книгам о проблемах расовых отношений и опыте чернокожих в Америке, очевидно, негативном, вплоть до возведения таких произведений в лидеры продаж - пишет журнал Rolling Stone.

"Белая хрупкость: Почему так тяжело белым людям говорить о расизме" за авторством активиста Робина ДиАнджело в настоящее время довольно круто продалась и возглавила Список бестселлеров Amazon прошлого уик-энда. Книга оказалась там и на этой неделе. Произведение стало популярным после появления постов о нём в различных социальных медиа.

Книгу историка и преподавателя Ибрама Кенди "Как быть антирасистом" также широко распространяли в различных социальных и медиа порталах. Так что она тоже весьма хорошо продалась на Амазоне.

Таже в списке можно найти произведение "Новый Джим Кроу: Массовое лишение свободы в эпоху дальтонизма" от адвоката Мишель Александер. Книга уже не первый раз становится бестселлером за десять лет после первой публикации.

Фильм Джейме Фокса и Майкла Б. Джордана "Просто помиловать" вышел в кинотеатрах в прошлом году и вдохновлён одноимённой книгой юриста Брайана Стивенсона. Изданное в 2015-м это произведение возглавило ряд списков года и было названо "Наиболее влиятельной книгой десятилетия" по версии телеканала CNN, и, конечно, сейчас оно входит в топ-10 бестселлеров таких гигантов, как New York Times и Amazon.

А что вы думаете обо всём этом?

Автор: Марк Тютюнник